Cựu tổng cục trưởng Cảnh sát và kỳ án gỗ lậu

+ Tháng 12-2011, Công ty Ngọc Hưng nhập 614 m3 gỗ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo và làm thủ tục xuất kinh doanh lô hàng tại cảng Cửa Việt và toàn bộ lô hàng được xếp vào 22 container, chuyển đến cảng Đà Nẵng để xuất đi Hong Kong (Trung Quốc). + Tháng 1-2013, CCHQ cảng Đà Nẵng tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với lô hàng của Công ty Ngọc Hưng. + Tháng 4-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. + Tháng 6-2013, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46 Bộ Công an) có công văn gửi Tổng cục Hải quan khẳng định: “Chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu”. + Tháng 11-2013, Cơ quan CSĐT C44 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Huy Liệu. + Tháng 12-2013, trung tướng Phan Văn Vĩnh (lúc này là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã có văn bản đề xuất cho bán lô gỗ vật chứng của vụ án. + Tháng 10-2014, xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND TP Đà Nẵng đã quyết định hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung. + Tháng 5-2016, tòa tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai, sau đó trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. + Tháng 8-2017, xử sơ thẩm lần ba, TAND TP Đà Nẵng lại trả hồ sơ vụ án. + Đến nay, C44 đã điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS.