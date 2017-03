Đã bắt được nghi can dùng súng cướp Ngân hàng BIDV Huế

Theo đó, Ban chuyên án do đích thân Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng một phó giám đốc khác và nhiều trinh sát hình sự vào tận Đà Nẵng để theo dấu nghi can. Đến sáng cùng ngày thì ban chuyên án phối hợp với Công an TP Đà Nẵng thực hiện “tung lưới”, bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng).



Tâm bị cảnh sát áp giải



Nguồn tin cho biết nghi can bị bắt giữ tên là: Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1987, ngụ tại Đắc Mil, Đắk Nông). Đại tá Hùng cho biết sau khi gây án tại Huế, Tâm mang theo tang vật bỏ trốn vào Đà Nẵng. Hiện công an đang tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng để thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án này.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào chiều 6-12, một đối tượng lạ mặt mang theo “súng” xông vào Chi nhánh Ngân hàng BIDV (nằm trên đường Mai Thúc Loan, TP Huế) uy hiếp các nhân viên ở đây và cướp đi số tiền 725 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, loại súng mà đối tượng này dùng là súng bắn đạn bi nén khí gas được bày bán nhiều trên mạng Internet.

Vụ cướp ngân hàng này đã gây chấn động dư luận. Các mũi trinh sát của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lần theo dấu vết của nghi phạm để tiến hành vây bắt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.