Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường trên sông Hồng

Trước đó, người ta đã vớt được một thi thể tại bến đò Vân Đức cách cầu Thanh Trì (nơi bác sỹ Tường ném xác nạn nhân) khoảng 3km dọc theo đường sông Hồng. Mặc dù thi thể đã bị phân hủy mạnh đến không nhận diện ra nhưng bên ngoài có những đặc điểm được cho là giống với chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ bác sĩ Cát Tường) như mặc quần đen, áo hoa đen trắng khá giống với trang phục của chị Huyền. Đặc biệt, trong ống quần thi thể có chứa chất rắn như bê tông.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định điều tra tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Tối 4/8, theo thông tin chính thức chúng tôi có được từ các cơ quan chức năng, các giám định viên của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định và có cơ sở truy nguyên ra xác của chị Huyền. Cơ sở của kết luận này là việc lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.

Nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (trái) và thủ phạm Nguyễn Mạnh Tường. Ảnh: Soha.

Thời gian qua, người dân ở nhiều nơi cũng đã phát hiện được một số xác chết trên sông Hồng và báo gia đình chị Huyền đến nhận dạng. Nhưng sau khi cơ quan Công an tiến hành giám định đã khẳng định không phải là xác của chị Huyền.

Như vậy, sau một quá trình vất vả và gian truân trong việc truy tìm thi thể của chị Huyền bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh vứt xuống sông Hồng, cuối cùng, xác chị Huyền đã được tìm thấy.

Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc điều tra và xử lý chính xác, đúng tội danh với đối tượng gây án chính là bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.

Tối 4-8, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an cũng xác nhận với TTO, một trong những mẫu giám định được Công an Hà Nội gửi lên giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy có mối quan hệ huyết thống với mẹ đẻ và con của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân trong vụ án tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Điều này cho thấy có khả năng trong các thi thể do các đơn vị của Công an Hà Nội tìm thấy có thi thể của nạn nhân Huyền.

NGUYỄN DÂN