Đại tá Lê Văn Thắng làm Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.