Đình chỉ nhóm CSGT “săm soi” ví dân

Trên mạng hiện đang lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh “xử lý” vi phạm giao thông của một tổ CSGT mà vị trí được cho là tại ngã ba đường số 17 (nối từ đường Kha Vạn Cân) với đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Cụ thể, đoạn clip do nhóm phóng viên báo Nhà Báo & Công Luận thực hiện, xác định tổ CSGT trên thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP).

Sai quy trình

Theo những hình ảnh ghi nhận có thể khẳng định nhiều người đi xe máy từ đường số 17 rẽ phải đường Phạm Văn Đồng đã không bật xi nhan và theo Điều 6 Nghị định 171/2013 mức phạt cho vi phạm này là 300.000 đồng. Dấu hiệu vi phạm đã rõ nên việc dừng xe có thể cho là hợp lý.

Tuy nhiên, qua hình ảnh trong đoạn clip có thể khẳng định ngay tổ CSGT đã có nhiều vi phạm về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm do Bộ Công an ban hành. Đầu tiên, vài CSGT trong tổ không có bảng hiệu tuần tra kiểm soát trên ngực trái (thường gọi là thẻ xanh) nhưng vẫn ra hiệu lệnh dừng xe là sai quy định Thông tư 45/2012 của Bộ Công an.





CSGT cứ nhìn chằm chằm vào ví của người điều khiển xe máy. (Ảnh cắt từ clip)





Sau khi bị chặn dừng, người đàn ông này đã đi ra một góc chuẩn bị (tiền?) và quay lại dúi vào tay anh CSGT. Anh CSGT dùng tập hồ sơ che lại rồi cho vào túi áo ngực. (Ảnh cắt từ clip)

Tương tự, việc dừng, xử lý đồng thời nhiều xe máy cũng không đúng quy định. Có thể thấy rõ qua hình ảnh “xử lý” một người đàn ông mang áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm màu hồng, chạy chiếc Dream. Đầu tiên ông này bị dừng lại và chưa kịp bước xuống xe đã xuất trình giấy tờ cho một CSGT. Vừa cầm giấy tờ, viên CSGT không đeo thẻ xanh này lại xông ra đường, giơ gậy ra hiệu lệnh dừng thêm nhiều chiếc xe khác. Trong khi đó, theo quy trình, điều lệ ngành thì CSGT sau khi chờ người dân vào vị trí, tắt máy, xuống xe và giơ tay chào rồi mới thông báo lỗi vi phạm, kiểm tra giấy tờ, lập biên bản vi phạm… Vậy nhưng trong trường hợp này, hình ảnh ghi nhận cho thấy không có động tác chào từ phía CSGT và CSGT đã “vội” lấy, kiểm tra giấy tờ trong khi người dân vẫn ngồi trên xe. Một lát sau đó, người đàn ông này mới bước xuống xe, dẫn sát vào lề rồi móc ví ra. Trong thời gian “chờ” thì viên CSGT tiếp tục dừng các xe khác để người dân có thời gian “chuẩn bị” rồi quay trở lại “làm việc” với động tác chăm chăm ngó vào cái ví khi người dân mở ra.

Làm rõ hành vi lục ví dân

Như vậy có thể xác định việc một CSGT xông xáo dừng, kiểm tra, xử lý cùng lúc nhiều xe theo clip đã không đúng quy trình. Cạnh đó, quá trình “xử lý” của nhóm CSGT này cho thấy hầu hết không lập biên bản vi phạm mà chỉ là “thỏa thuận” qua lại giữa CSGT với người dân và động tác rút ví từ phía người dân lại càng không đúng so với Thông tư 65/2012 của Bộ Công an.

Đặc biệt, báo Nhà Báo & Công Luận còn xác định trong số những người dân bị dừng xe có một người đàn ông bị dừng xe đưa tờ 100.000 đồng nhưng CSGT không đồng ý mà thò tay vạch ví tiền của người này xem rồi buộc đưa thêm mới được đi.

Trưa qua (5-3), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, cho biết sau khi nghe thông tin vụ việc, sáng 5-3, ông đã yêu cầu Đội CSGT Hàng Xanh xác định cụ thể bốn CSGT. Từ đó ngưng bố trí công việc để yêu cầu viết giải trình. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, PC67 đã cử một tổ công tác làm việc với Đội CSGT Hàng Xanh và những cá nhân liên quan, làm rõ vụ việc, báo cáo Ban giám đốc Công an TP.

“Ghi hình chuyển cho chúng tôi”

Thượng tá Trà khẳng định với Pháp Luật TP.HCM sẽ sớm làm rõ các thông tin báo chí phản ánh. Nếu xác định có vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Ông Trà nói thêm: “Hiện PC67 đang tập trung quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm trong lực lượng CSGT. Chúng tôi tổ chức ghi hình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo mức độ vi phạm. Đối với người dân, đừng đưa tiền cho CSGT để hai bên cùng vi phạm. Khi người dân phát hiện CSGT vi phạm thì có thể ghi hình, chuyển đến PC67 và xử lý rồi phản hồi cho người dân biết kết quả”.

MINH PHONG