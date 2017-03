Dỡ cầu treo Chu Va 6 để tìm sự thật

Sau sự cố lật cầu treo Chu Va 6 khiến 8 người chết và 38 người bị thương, thông tin trụ cầu xây bằng gạch khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về chất lượng thi công cây cầu này. Theo VNN, để làm rõ những nghi vấn, UBND huyện Tam Đường đã chỉ đạo Phòng Công thương thuê một đơn vị độc lập để kiểm định lại tất cả các vị trí chịu lực của cây cầu, trong đó có chất lượng lõi thép, bê tông. Trong ngày 4-3, các đơn vị liên quan đang hoàn thành thủ tục để tiến hành tháo dỡ cây cầu.

Được biết UBND tỉnh Lai Châu cũng sẽ thành lập một tổ công tác do Sở Xây dựng làm tổ trưởng để giám sát và đánh giá toàn bộ chất lượng công trình.



Hiện trường vụ lật cầu treo. Ảnh:CTV



VNN cũng cho hay ngay trong chiều cùng ngày, Bộ GTVT đã chính thức có thông báo về một số nguyên nhân khiến cầu treo Chu Va 6 bị lật. Theo Bộ GTVT, tại thời điểm xảy ra sự cố, trụ cổng cầu cả 2 bờ không phát hiện hư hỏng đáng kể... "Sở GTVT tỉnh Lai Châu báo cáo, trụ cổng cầu được đổ bằng bê tông cốt thép M200 theo đúng kích thước thiết kế. Sau khi tháo dỡ ván khuôn, do thấy bề mặt bê tông xấu, không được phẳng, để tạo thẩm mỹ cho cổng cầu, tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu ốp thêm gạch và trát vữa tạo phẳng", Bộ GTVT cho hay.





Sở GTVT Lai Châu cho biết, trụ cầu vẫn đổ bê tông, cốt thép, việc ốp gạch chỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ. Ảnh: VNN

Về nguyên nhân gây lật cầu treo Chu Va 6, báo cáo ban đầu của Tổ công tác kỹ thuật Bộ GTVT cho biết, nguyên nhân trực tiếp là do đứt ắc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu Va 8, phía thượng lưu cầu dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu gây lật mặt cầu. Bộ phận ắc neo tăng đơ theo thiết kế bằng vật liệu thép đúc có khả năng chịu lực 100 tấn/1 bên, tổng khả năng chịu lực là 200 tấn, lớn hơn khả năng chịu lực yêu cầu 6,1 lần.

Tuy nhiên tại hiện trường, ắc neo nói trên có hiện tượng phá hoại giòn, đứt vỡ đột ngột. Bề mặt lỗ chốt ắc neo phía trong lồi lõm, biểu hiện được gia công tạo lỗ bằng cách gia nhiệt thổi xuyên chiều dày, làm thay đổi tính chất cơ lý của vật liệu, giảm khả năng chịu lực. Hiện bộ phận ắc neo tăng đơ bị đứt đã được cơ quan chức năng thu giữ để giám định phục vụ điều tra.

Trước đó, trả lời VnE ngày 3-3, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu cho biết, dựa vào kết luận ban đầu của tổ điều tra độc lập của Bộ GTVT thì chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. "Mẫu ắc neo, hiện do chúng tôi giữ và vừa gửi cho Viện khoa học hình sự giám định, phải một thời gian nữa mới có kết quả cụ thể. Cần phải có thời gian vì để có kết luận chính xác, phải biết cấu tạo, hợp chất tạo ra ắc neo là gì, chịu được sức kéo ra sao và đo lực kéo lúc xảy ra sự việc như thế nào... Trước mắt chúng tôi gửi giấy triệu tập đơn vị thi công cầu để tìm hiểu rõ quy trình và các công đoạn xây dựng cầu ra sao, trong thời gian chờ kết quả, "tạm coi nguyên nhân vụ sập cầu này là do quá tải", ông Dũng nói.

PV tổng hợp