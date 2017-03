Doanh nghiệp xăng dầu tự ý tháo dỡ dải phân cách trên quốc lộ 1

Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Xây dựng Thiên Tân (chủ đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1), cho biết khoảng 7 giờ sáng 2-1, công nhân của công ty là Nguyễn Ngọc Tấn phát hiện nhiều người của doanh nghiệp xăng dầu dùng máy đào tự ý tháo dỡ dải phân cách trên quốc lộ 1 qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.

"Anh công nhân này chạy đến tìm cách ngăn lại thì chủ cửa hàng xăng dầu Tín Nghĩa cùng con trai dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, vùng mặt phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Việc làm của hai cha con doanh nghiệp này mang tính chất côn đồ, làm mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, phá hoại tài sản nhà nước, xâm hại đến thân thể của cán bộ công ty", ông Lập cho hay.



Công ty BOT Thành An-Thiên Tân lắp lại dải phân cách sau khi bị doanh nghiệp xăng dầu Tín Nghĩa tự ý tháo dỡ.

Ông Lập kiến nghị Bộ GTVT, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý vụ việc trên nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn tính mạng của cán bộ công nhân.

Về vấn đề này, đại diện phía doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tín Nghĩa cho rằng họ chỉ đưa xe đào giúp đỡ đơn vị thi công cầu Cát di dời dải phân cách để 11 hộ dân khu vực tái định cư và gia đình đi lại, kinh doanh xăng dầu thuận lợi hơn. Những ngày qua, đơn vị thi công cầu Cát cấm đường nên họ phải đi vòng xa đến 700 m mới về được nhà.

"Tối 21-1, tôi phàn nàn thì nhà thầu nhờ gia đình hỗ trợ phương tiện để dời dải phân cách mở điểm qua lại mới. Sáng 22-1, xe đào đang dời dải phân cách thì công nhân chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đến ngăn cản nên đã xảy ra cãi vã, xô xát", đại diện doanh nghiệp Tín Nghĩa phân trần. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với huyện Tư Nghĩa xử lý vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định phía doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tín Nghĩa đã tự ý tháo dỡ ít nhất sáu đoạn dải phân cách trên quốc lộ 1 để mở đường qua lại trước cửa hàng xăng dầu. Công an huyện Tư Nghĩa kịp thời đến hiện trường phân luồng giao thông, lấy lời khai công nhân bị đánh; yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt dải phân cách theo hiện trạng ban đầu.

Ông Huỳnh Tích, Trưởng Công an xã Nghĩa Phương, cho biết thêm đơn vị thi công dựng rào chắn xây dựng cầu Cát đã gây cản trở lối đi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và 11 hộ dân khu vực này. Trước tình hình này, nhà thầu bàn bạc, thống nhất với doanh nghiệp Tín Nghĩa tự ý tháo dỡ dải phân cách tạo lối qua lại mới trên quốc lộ 1.

"Việc tự ý tháo dỡ dải phân cách của doanh nghiệp chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng là sai, xâm phạm đến công trình giao thông quốc gia", ông Tích nói.

Theo người dân địa phương, dải phân cách quốc lộ 1 qua khu vực này quá dài gây phiền hà cho người dân lẫn doanh nghiệp. Nhiều lần họ đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh nhưng chưa được giải quyết.