Đọc báo mới biết bị lừa 70 triệu đồng vì thẻ điện thoại

Ngày 31-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa nhận được trình báo của anh Nguyễn Thanh H. (27 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị lừa đảo thẻ điện thoại qua Facebook.

Theo trình báo của anh H., vào ngày 19-12, anh" H. nhận được tin nhắn qua Facebook của người bạn cùng quê mới sang Đài Loan làm việc.



Số thẻ điện thoại anh H. mang đến giao nộp cho Phòng PC45, Công an Nghệ An.

Người này "chát" qua Facebook với anh H. là đang cần một số tiền lớn để nộp tiền “chống trốn” cho công ty, nếu nộp muộn sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Do vậy, nhờ anh H. cào thẻ cào điện thoại gửi mã nộp thẻ qua tin nhắn Facebook để quy đổi ra ngoại tệ nước sở tại.



Để lấy lòng tin, anh H. cũng nhận được cuộc gọi Facetime. Nhưng anh H. chỉ được vài giây là tắt và cho biết "mạng yếu quá không gọi được". Trong vài giây ngắn ngủi đó anh H. không phân biệt được đó là khuôn mặt thật hay chỉ là bức ảnh chân dung của bạn.

Sau đó, Facebook của anh H. nhận được những cuộc gọi nhỡ từ “người bạn” của mình và nhắn tin bảo "gửi thẻ cào điện thoại gấp". Người này cũng "chát" hứa với anh H. sẽ gửi tiền về nước trả cho anh H.

Anh H. tin tưởng đó là bạn của mình, nên từ ngày 20 đến 22-12, anh H. đã đi vay mượn tiền mua 70 triệu đồng thẻ điện thoại Viettel (thẻ 50.000 đồng đến 500.000 đồng) và các nhà mạng, rồi ngồi cào mã gửi sang... "cho bạn".



Sau đó, anh H. tình cờ đọc bài báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua Facebook nên mới nghi ngờ mình cũng là nạn nhân anh H. gọi Facetime cho người bạn thân nhưng không được. Liên lạc qua Zalo với bạn thì anh H. mới biết Facebook của người bạn này đã bị kẻ xấu hack, chiếm quyền sử dụng.



Anh H. ôm thẻ điện thoại đã cào gửi mã nạp tiền gửi đi xuống Phòng PC45, Công an Nghệ An trình báo, cầu cứu lấy lại được số tiền đã mất. Khi đến trình báo, anh H. cũng đưa ra móng tay của anh H. mòn vẹt hẳn một bên vì cào 70 triệu đồng thẻ điện thoại.



Hiện Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng PC45 Công an Nghệ An đang vào cuộc xác minh, điều tra.