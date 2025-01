Phát triển điện hạt nhân tạo động lực nền tảng để bứt phá

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khóa XV đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. TS Hoàng Anh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ KH&CN), cho rằng đây là thời điểm để Việt Nam phát triển điện hạt nhân, vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa phù hợp mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) theo cam kết của Việt Nam tại COP26.

TS Hoàng Anh Tuấn là một trong những người tham gia trực tiếp việc triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn 2009-2016. Khi đó, ông là phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền, trực thuộc Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

. Phóng viên: QH đồng ý chủ trương tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau tám năm dừng thực hiện, ông có nhận xét gì về việc này?

+ TS Hoàng Anh Tuấn: Đây là một chủ trương chiến lược, là sự hội tụ đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn trong nước và quốc tế. Đối với chúng tôi, những người đã tham gia trực tiếp vào quá trình trước đây thì thấy rằng việc khởi động lại dự án điện hạt nhân sớm muộn gì cũng phải làm, không thấy đột ngột.

Tái khởi động dự án bây giờ là kịp thời, có thể tận dụng những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, hạn chế được lãng phí. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ là dự án đầu tiên có vai trò rất quan trọng trong chương trình phát triển điện hạt nhân dài hạn ở Việt Nam.

. Như ông chia sẻ thì đây là thời điểm “chín muồi” để chúng ta tái khởi động dự án điện hạt nhân?

+ Đây là thời điểm Việt Nam phát triển điện hạt nhân. Điều này dựa trên các yếu tố là mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại COP26.

Ưu việt của điện hạt nhân là phát điện nền vững chắc, công suất lớn và hầu như không phát thải khí nhà kính, được coi là nguồn điện xanh, sẽ có vai trò quan trọng trong tổ hợp cơ cấu nguồn điện quốc gia.

. Ông đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước đây? Và sau tám năm dừng thực hiện dự án thì những kết quả trước đây có còn sử dụng được?

+ Thời điểm tháng 11-2009, ngay sau khi QH có nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chúng ta đã triển khai ngay dự án, thực tế là tiếp tục công tác đã triển khai từ những năm trước đó.

Kết quả chung là đã ban hành một loạt văn bản pháp lý và quản lý quan trọng, đã có hai địa điểm ở Ninh Thuận được khảo sát, lập hồ sơ, đáp ứng được yêu cầu về an toàn, kinh tế và nhiều khía cạnh khác theo tiêu chí của quốc tế.

Dự án đã cơ bản hoàn thành lựa chọn công nghệ, đã có báo cáo khả thi, đã có trên 300 sinh viên tốt nghiệp ĐH ở Liên bang Nga về điện hạt nhân, chưa kể hàng trăm cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài về quản lý, kỹ thuật và nghiên cứu, đánh giá an toàn…

Về câu hỏi những kết quả đã đạt được giai đoạn trước đến nay còn giá trị không, tôi cho rằng cần có một đánh giá cụ thể, đầy đủ. Nhưng qua nhận xét sơ bộ của chúng tôi, những người đã tham gia giai đoạn trước, có thể nói rằng có nhiều kết quả chúng ta gần như bảo lưu. Ví dụ như văn bản pháp lý trong nước và quốc tế, hồ sơ về địa điểm, hồ sơ dự án, văn bản quản lý dự án…

Dòng lò thế hệ III và III+ gần hoàn thiện về độ an toàn

Chi phí đầu tư điện hạt nhân cao vì phần quan trọng là để bảo đảm an toàn trong tất cả các khâu từ thiết kế, chế tạo, xây lắp và vận hành, bảo dưỡng cho đến tháo dỡ nhà máy và quản lý chất thải phóng xạ.

Trong hơn 50 năm qua, người ta luôn đặt ra và đã từng bước hoàn thiện, nâng cấp độ an toàn điện hạt nhân lên mức rất cao bằng nhiều giải pháp công nghệ và quản lý. Nhiều “hàng rào” bảo vệ phóng xạ, áp dụng nguyên tắc phòng thủ theo chiều sâu, phòng thủ kép, an toàn nội tại, an toàn thụ động, đồng thời với các biện pháp tổ chức, quản lý, đào tạo con người…

Dòng lò thế hệ III và III+ có ưu điểm là giảm thời gian xây dựng; tăng tính an toàn; giảm xác suất tai nạn nóng chảy vùng hoạt; tăng tuổi thọ; giảm sự tác động tới môi trường; giảm lượng chất thải phóng xạ và được nhiều nước xem xét cho chương trình điện hạt nhân của mình.