Dự án ‘vỏ đô thị, ruột khoáng sản’ sai nhưng không thể phạt?!

UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát lại toàn bộ dự án đô thị ven biển này, đồng thời kiểm tra khối lượng cát công ty này đã “khai thác, tận thu”. UBND TP Phan Thiết cho biết thêm khi đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc vào tháng 1-2016, công ty này đã san nền trong khu vực dự án khoảng 15.000 m2. Đoàn kiểm tra xác định khối lượng cát dôi dư thực tế do việc hạ cốt nền dự án (từ việc làm đường nội bộ, hệ thống thoát nước…) có thể lớn hơn nhiều so với bản vẽ thiết kế do Sở Xây dựng thẩm định.

Theo UBND TP Phan Thiết, công ty này khai thác cát khi chưa lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là chưa đúng quy định. Ngoài ra, diện tích mặt bằng dự án rất lớn phát sinh bụi ảnh hưởng đến người dân, nhất là mùa khô, gió mạnh. Các hành vi này vi phạm Nghị định 179/2013 nhưng đoàn chưa thể lập biên bản vi phạm để xử lý vì dự án này đã được UBND tỉnh cấp phép (?!).

Được biết ngoài việc chưa nộp tiền sử dụng đất của dự án (hơn 25 ha) trên, Công ty Tân Việt Phát vẫn còn “nợ” tỉnh nghĩa vụ tài chính cho hơn 2.000 m2 đất được tỉnh bồi thường, thu hồi và giao cho Công ty Tân Việt Phát từ năm 2010. Dù vậy, những ngày này, trước cổng công trình có nhiều bảng quảng cáo và nhân viên tiếp thị mở bán nền khu đô thị trên.