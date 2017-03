Hà Nội: Phóng viên bị hành hung, đập máy ảnh khi tác nghiệp

Địa điểm nơi sự việc xảy ra (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lúc đang tác nghiệp, một phóng viên đã bị nhiều đối tượng lao vào đấm, tát liên tiếp vào đầu và mặt, yêu cầu phải xóa ảnh trong thẻ nhớ. Thậm chí, các đối tượng trên còn ném máy ảnh của phóng viên xuống đất.Sự việc trên xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, 26/4 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, nhận được tin báo có vụ hỏa hoạn xảy ra phía sau gara ôtô Việt Hàn, gần tòa nhà Keangnam, phóng viên Bùi Mạnh Hưng (Báo điện tử Kiến thức) đã tới hiện trường để nắm bắt thông tin vụ việc.

Tuy nhiên, trong khi đang tác nghiệp, bất ngờ anh bị một nhóm người chạy từ phía bên kia gara ôtô sang đấm, tát liên tiếp vào đầu và mặt.Tiếp đó, nhóm người này còn bắt phóng viên phải xóa hết những hình ảnh đã chụp, cùng các hình ảnh liên quan tới hiện trường của vụ cháy trong máy ảnh. Do sức ép, anh Hưng đã buộc phải làm theo yêu cầu. Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn giật chiếc máy ảnh, tự ý tháo thẻ nhớ và bỏ đi.Thậm chí, có người còn giật máy đòi ném xuống mương nước gần đó nhưng phóng viên đã kịp cầm được dây máy. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục xông tới, giật và ném máy của anh Hưng xuống đất. Nhóm người này đe dọa nếu còn thấy anh xuất hiện ở hiện trường thì coi chừng tính mạng.Theo phóng viên Hưng, lúc anh bị nhóm người cản trờ, hành hung thì tại hiện trường có rất đông người dân và cả lực lượng cứu hỏa và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, tuy nhiên không ai vào can ngăn.Ngay trong tối 26/4, phóng viên Mạnh Hưng đã đến cơ quan công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để trình báo sự việc.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xử lý./.

Theo Vietnam+