Hà Tĩnh phát hiện dải nước lạ dài khoảng 10 km

THÔNG TIN TRONG NGÀY Cá nuôi lồng bè ở Huế ngừng chết (PL)- Chiều 6-5, ông Lê Xuân Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, thông tin: Hai ngày gần đây, cá nuôi của người dân không còn chết hàng loạt như những ngày trước đó. Theo người dân, có thể việc xả nước ngọt sông Hương ở đập Thảo Long (gần phá Tam Giang, cách khu vực cá lồng chết khoảng 1 km) đã giúp cải thiện chất lượng nguồn nước ở cửa biển Thuận An, cứu được cá lồng. Từ ngày 3-5 đến nay, tại Thừa Thiên-Huế đã có trên bốn tấn cá nuôi chết. Lượng cá biển chết trôi dạt vào bờ khoảng một tấn. VẠN AN Hà Tĩnh đã thu mua 100 tấn hải sản của ngư dân (PL)- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lập hai tổ công tác thực hiện việc giám sát, lấy mẫu hằng ngày tại các cảng cá để xét nghiệm. Đến chiều 6-5, tất cả mẫu hải sản các loại đều không phát hiện độc tố, hàm lượng kim loại nặng nằm trong ngưỡng cho phép. Tính đến chiều 6-5, hơn 100 tấn hải sản của ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt ở vùng biển xa bờ đã được các đơn vị, doanh nghiệp thu mua. Đ.LAM Không phát hiện tảo trong mẫu nước đỏ ở Quảng Bình Sáng 6-5, GS-TS Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học Nha Trang, trả lời VNE: “Khảo sát dưới kính hiển vi cho thấy không có tế bào tảo trong nước nên dải nước đỏ xuất hiện ở Quảng Bình hai ngày trước không phải là hiện tượng thủy triều đỏ. Thành phần mẫu nước chưa phát hiện có gì đặc biệt. Khả năng do phù sa hoặc những vật liệu màu như đất đỏ tạo thành, cần quan sát thêm các yếu tố cảnh quan để xác định nguồn gốc của vệt nước màu đỏ này”. NB