Họp báo Chính phủ: Nóng việc xử lý kỷ luật các tướng công an

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều nay, 1-8, phóng viên đặt câu hỏi, sau khi Bộ Chính trị có quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với Trung tướng Bùi Văn Thành (đang là Thứ trưởng Bộ công an) và Thượng tướng Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), tới đây Chính phủ và Bộ Công an có hướng xử lý kỷ luật thế nào về mặt chính quyền



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết, hai trường hợp trên, từ ngày 24-7, Đảng uỷ CA TƯ và lãnh đạo Bộ kiểm điểm rất nghiêm túc.



“Chúng tôi đã có đề xuất hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31-7, Bộ Chính trị đã có hình thức kỷ luật về Đảng. Tôi được biết Ban cán sự đảng Chính phủ đã họp bàn và có hình thức kỷ luật phù hợp với kỷ luật về Đảng. Đây là hình thức kỷ luật hết nghiêm túc và nghiêm minh”- Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin thêm: Sau khi có tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị có họp, sau khi xem xét mức độ vi phạm, Bộ Chính trị có thông báo kết luận hình thức xử lý kỷ luật.

Tại quyết định 822 ngày 31-7, Bộ Chính trị quyết định cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an TƯ đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong chỉ đạo của Bộ Chính trị có giao các cơ quan thuộc chức năng thẩm quyền xử lý cả về hành chính, cả giáng cấp, đồng bộ với kỷ luật của Đảng.

Trong Quyết định 823 của Bộ Chính trị đối với Trung tướng Bùi Văn Thành (Thứ trưởng Bộ Công an) là cách hết các chức vụ trong Đảng.



Nguyên Thứ trưởng Bộ công an Trần Việt Tân

Sau khi có Quyết định của của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét đề nghị của Bộ Công an, của Bộ Nội vụ và triển khai thực hiện ngay quyết định của Bộ Chính trị.



Như vậy quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ, đều liên quan xử lý hành chính và giáng cấp bậc hàm. Trước hết xử lý theo thẩm quyền, đối với ông Trần Việt Tân thì Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp và sẽ có hình thức xử lý hành chính tương xứng. Đó là khi đã cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ Công an TƯ thì không còn là nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Về giáng cấp bậc hàm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Chính phủ sẽ trình Chủ tịch nước ra quyết định giáng cấp theo quy định của Luật Công an Nhân dân.

Đối với Thứ trưởng Bùi Văn Thành, về xử lý hành chính sẽ có hình thức xử lý tương xứng, đương nhiên không còn Thứ trưởng Bộ Công an.

Liên quan đến cách chức Thường vụ đảng uỷ và uỷ viên BCH đảng bộ Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Công an, nếu là Tổng cục trưởng thuộc thẩm quyền Thủ tướng, nếu phó tổng cục trưởng như ông Thành thì thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Còn giáng cấp bậc hàm thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước.

“Như vậy Chính phủ đang xử lý theo quy trình làm ngay, làm đúng để sớm công bố cho nhân dân biết. Đây là quyết tâm của Đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm nào”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.