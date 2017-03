Khách ngoại chạy xe máy tung hoành ở Nha Trang

Thời gian qua, cứ tới khoảng 2 giờ sáng là có năm, bảy người nước ngoài (NNN) phóng xe máy như bay, lạng lách trên đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tất cả đều say xỉn, không đội mũ bảo hiểm. Nhiều người dân phản ánh với PV.

Theo Công an TP Nha Trang, tình trạng NNN vi phạm giao thông diễn ra thường xuyên ở địa phương. Một phần của tình trạng này là do việc cho NNN thuê xe máy quá dễ. Ai cũng có thể thuê, dù họ không có bằng lái…

Cho thuê khỏi cần giấy tờ

Dọc các đường phố trên phường Lộc Thọ như Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Hùng Vương, Biệt Thự, Quân Trấn… có hàng chục điểm cho thuê xe máy. Khách nước ngoài cũng ra vào liên tục.

Theo quan sát của PV, tại điểm cho thuê xe máy của bà T. trên đường Hùng Vương, chỉ trong vòng 30 phút có đến 10 NNN vào thuê xe. Theo một nhân viên trực cho thuê: “Khi thuê xe, đúng ra khách cần để lại một giấy tờ tùy thân nào đó. Tuy nhiên, phần lớn NNN đến thuê không đưa giấy tờ vì họ để ở khách sạn hoặc phải mang theo. Do đó, mình chỉ cần gọi điện thoại đến khách sạn xác nhận họ đang ở đó là được rồi”.

Tại điểm dịch vụ của ông ĐQH trên đường Quân Trấn, nhiều NNN chỉ mất vài phút là có ngay một chiếc xe máy để tự lái. Nhiều đôi nam nữ chở nhau phóng ào đi mà không hề có mũ bảo hiểm. Ông H. nhiệt tình giới thiệu với PV rằng việc thuê xe ở đây hầu như không cần thủ tục gì. Khi được hỏi: “Cửa hàng có kiểm tra bằng lái không?”, ông H. nói: “Họ thuê xe đi thì tự chịu trách nhiệm chứ! Hơn nữa, họ chỉ chạy loanh quanh trong TP thôi mà!”.





Người nước ngoài dễ dàng thuê xe máy để lưu thông ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: TL

Vi phạm vì chạy theo lợi nhuận

Trung tá Lê Bửu Thọ, Đội phó Đội CSGT Công an TP Nha Trang, cho hay: “Những người làm dịch vụ cho thuê không đăng ký kinh doanh dịch vụ mà chủ yếu kết nối với các khách sạn có NNN lưu trú. Khi khách cần, khách sạn gọi điện thoại là các cơ sở đem xe đến cho thuê”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thìn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế-chức vụ (Công an TP Nha Trang), số điểm cho thuê xe máy trên thực tế lớn hơn rất nhiều lần so với số cơ sở được UBND TP cấp phép kinh doanh.

Kết quả kiểm tra hồi cuối tháng 5 cho thấy hầu hết các cơ sở dịch vụ cho thuê xe máy ở địa phương đều vi phạm, phổ biến nhất là cho NNN thuê xe máy tự lái trong khi họ không có giấy phép lái xe. “Theo quy định, NNN muốn thuê xe máy để chạy phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, các cơ sở làm dịch vụ chỉ chạy theo lợi nhuận, dễ dàng cho thuê xe mà không hỏi NNN đến thuê xe có bằng lái hay không. Trong khi đó, đa số NNN không có bằng lái hoặc bằng lái của nước khác nhưng không đổi lại bằng của Việt Nam theo quy định. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều NNN vi phạm khi tham gia giao thông ở Nha Trang” - Trung tá Thìn nói.

Bất đồng ngôn ngữ, xử lý không xuể

Theo Trung tá Lê Bửu Thọ, tình trạng NNN vi phạm giao thông đã trở thành một vấn nạn ở Nha Trang. Ngoài kiểm tra, xử lý hằng ngày, trung bình mỗi tháng Đội CSGT Công an TP Nha Trang tổ chức bốn buổi chuyên tập trung xử lý NNN vi phạm khi tham gia giao thông nhưng vẫn không ngăn chặn được.

Cũng theo Trung tá Lê Bửu Thọ, việc xử lý NNN vi phạm giao thông gặp rất nhiều khó khăn. NNN thuê xe máy tự lái ở Nha Trang có đến vài chục quốc tịch nên khó khăn lớn nhất là bất đồng về ngôn ngữ. Cả Đội CSGT Công an TP Nha Trang chỉ có hai cán bộ thông thạo tiếng Anh. Do đó khi phát hiện NNN vi phạm giao thông thì đều phải mời về trụ sở công an để có người phiên dịch. Để xử lý một trường hợp NNN vi phạm, nhiều khi phải mất vài tiếng đồng hồ, thậm chí cả buổi...

“Đa số NNN vi phạm đổ lỗi cho người cho thuê xe. Họ nói người cho thuê xe không nói là cần phải có bằng lái, không trang bị mũ bảo hiểm cho họ. Do đó, chúng tôi xử lý cả NNN vi phạm và người cho thuê xe về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển” - Trung tá Thọ chia sẻ thêm.

♦♦♦

Trước tình trạng NNN vi phạm giao thông gia tăng, Công an TP Nha Trang vừa kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm tại các cơ sở cho thuê xe máy. Riêng Đội CSGT Công an TP vừa cử 13 cán bộ, chiến sĩ đi bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành CSGT để về tham gia kiểm tra, xử lý NNN vi phạm giao thông.