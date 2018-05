'Kiên quyết đấu tranh với việc bôi xấu hạ thấp uy tín lãnh tụ'

Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá các ngành, địa phương trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.



Ông Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TIỀN PHONG

Tuy nhiên, ông Vượng cũng nêu ra một số hạn chế là ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Vẫn còn tình trạng hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, ở nhiều nơi tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu.



Để khắc phục những hạn chế trên, ông Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hai nội dung cần tập trung làm tốt: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân và tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác” - ông Vượng nói.

Theo ông Vượng, để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen thì đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, là “đầy tớ” của nhân dân. “Thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi nhân dân, lợi ích của đất nước. Việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh” - ông Vượng khẳng định.

Ngoài ra, ông Vượng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức. Đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng , tiêu cực.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vừa qua Đảng ủy công an xác định phải xây dựng lực lượng công an là thanh bảo kiếm của Đảng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu; đồng thời xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ngoài ra, Bộ Công an lựa chọn những khâu yếu và khó để giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính với mục tiêu ba giảm gồm: giảm thủ tục, giảm chi phí và giảm thời gian. Ví dụ như cấp giấy chứng minh nhân dân, trong thời gian 120 phút sau khi nhận đủ hồ sơ thì sẽ cấp cho người dân; cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cũng giảm từ ba ngày xuống nửa ngày; cấp biển số xe từ hai ngày xuống còn một ngày...