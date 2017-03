Lũ bao trùm miền Trung, thủy điện cũng ầm ầm xả lũ

Sáng 16-12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) đã phát đi thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và tin lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, Phú Yên và Gia Lai.

Theo đó, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt đỉnh ở mức 9,44 m, trên BĐ3 0,44 m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh 8,44 m, dưới BĐ3 0,16 m, tại Câu Lâu đang lên.

Lũ trên sông sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên.



Người dân miền Trung chạy lũ. Ảnh: Huy Trường

Cụ thể: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,31 m, trên BĐ3 0,31 m (lưu lượng xả hồ Sông Bung 4 là 1137 m3/giây, Đắk Mi 4 là 1048 m3/giây).

Sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,31 m, dưới BĐ3 0,29 m; tại Câu Lâu là 4,23 m, trên BĐ3 0,23 m; tại Hội An 2,36 m, trên BĐ3 0,36 m (lưu lượng xả hồ Sông Tranh 2 lúc là 2527 m3/giây).

Sông Kôn tại Bình Nghi 18,62 m, trên BĐ3 1,12 m; tại Thạnh Hòa 8,82 m, trên BĐ3 0,82 m (lưu lượng xả hồ Định Bình lúc là 2495 m3/giây);

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 4,3 m, trên BĐ3 0,3 m, tại Hội An 2,5 m, trên BĐ3 0,5 m. Sông Kôn, sông Kỳ Lộ, thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên.

Hiện tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong khi đó, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Đến hết ngày 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 150 mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-300 mm).

Tình hình xả lũ các hồ chứa thủy lợi: Hồ Tả Trạch xả 420/729 m3/giây; Phú Ninh 193 m3/giây; Liệt Sơn: 48 m3/giây; Diên Trường: 66 m3/giây; Núi Ngang: 144 m3/giây; Định Bình: 450 m3/giây.

Về hồ thủy điện, tính đến 4 giờ ngày 16-12, có 14 hồ xả qua tràn, trong đó có sáu hồ xả với lưu lượng trên 800 m3/giây.

Cụ thể: Thừa Thiên-Huế: Hương Điền: 1.233/1.414 m3/giây, Bình Điền: 892/950 m3/giây; Quảng Nam: Sông Tranh 2: 2.606/2.606 m3/giây, Sông Bung 4: 917/1.077 m3/giây; Phú Yên: Sông Ba Hạ: 2.800/3.200 m3/giây, Vĩnh Sơn C: 2.096/2.096 m3/giây.