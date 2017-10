Nghệ An: 600 người đang cứu đê sạt lở

(PLO)- Chiều tối 14-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới vừa qua và mưa lũ, trên địa bàn nghệ An có chín người chết, bốn căn nhà bị sập, 378 nhà bị sạt lở, tốc mái, hư hỏng.