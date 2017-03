Nghệ An: Vẫn còn những chuyến đò ngang “thót tim”

Những ngày áp tết 2010 này, tại bến đò Phuống (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đò vận hành từ mờ sáng đến 23 giờ đêm và phải tăng chuyến gấp đôi gấp ba so với ngày thường để đáp ứng lượng khách rất đông.

Do đò không có lan can chắn, cuối năm 2009 đã xảy ra vụ tai nạn một xe máy và một hành khách rơi trên đò xuống sông Lam thiệt mạng, đến nay chủ đò vẫn chưa lắp lan can trên đò

Chiếc đò tại bến đò Phuống đã cũ kỹ, chở đầy xe đạp, xe máy và rất đông hành khách không có áo phao để mặc



Bến đò Phuống phục vụ người dân và học sinh vào ra các xã bên sông Lam làn Thanhh Giang, Thanhh Yên, Thanh Xuân, Thanh Hà, Thanh Lâm (Thanh Chương). Con đò gỗ cũ đã mục, không có lan can vẫn lầm lũi chở đầy người cùng xe máy, xe đạp và hoàng hóa qua sông Lam. Chủ đò không phát áo phao và không bắt buộc khách khoác áo phao trước khi đò rời bến. Người lái đò lại thường đứng điều khiển đò bằng chân.

Điều đáng nói bến đò Phuống là bến đò được Ủy Ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Ban an ATGT tỉnh Nghệ An làm điểm trong việc phát áo phao miễn phí, phát động người dân đi đò mặc áo phao cứu sinh ba năm nay.

Cuối năm 2009, tại bến đò Phuống này xảy ra vụ tai nạn một hành khách lên đò không mặc áo phao bị rơi cả xe máy và người xuống sông Lam, chết đuối. Và năm 2009, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hai vụ lật, chìm đò làm 4 người chết và 15 học sinh rơi xuống sông.

Tin, ảnh: ĐẮC LAM