Nguồn phóng xạ: Quản không chặt, tai họa có ngày

Khởi tố hai bị can trộm thiết bị chứa phóng xạ Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ngày 21-9 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Đặng Xuân Lưu (quê Quảng Ngãi) và Ngô Quốc Vương (cả hai đều ngụ TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản. Lưu và Vương là hai người trộm thiết bị chứa phóng xạ của Công ty TNHH APAVE châu Á-Thái Bình Dương. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai rạng sáng 12-9, Vương chở Lưu đi lòng vòng kiếm nhà sơ hở để trộm cắp. Khi đến nhà số 521/67/60A Nguyễn Đình Khơi (phường 4, Tân Bình) thì đột nhập vào. Thấy trong nhà chỉ có chiếc máy Xray (chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm Iridium), họ đã lấy về. Sau đó Lưu mang ra vựa ve chai tại phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) để bán nhưng người mua chỉ đồng ý mua với giá 200.000 đồng nên Lưu không bán mà mang về phòng trọ tại số 111/15 Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú). Được biết sau khi bị bắt, ban đầu Lưu khai có người bạn tên N. gửi máy cho mình giữ giúp. Tuy nhiên, sau đó Lưu đã thừa nhận chính mình trộm và khai thêm đồng phạm là Vương... Theo Công an quận Tân Bình, chiếc máy bị trộm có giá trị 370 triệu đồng. LƯU NGUYỄN Với thiết bị mất cắp nói trên, nguồn phóng xạ được chứa trong lõi kim loại, bên ngoài có bọc vỏ thép rất chắc chắn. Nếu bên ngoài thiết bị bị đập vỡ, phóng xạ cũng chưa phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, nếu lõi kim loại chứa phóng xạ bị đập vỡ hay nấu chảy (với nhiệt độ 300oC trong ba giờ) thì phóng xạ sẽ phát tán ra môi trường. Nguồn phóng xạ gần như vô hình, tất cả giác quan của con người đều không thể nhận biết. Nếu bị chiếu xạ ở mức cao làm bỏng da, da hoại tử... thì người dân cũng không thể nhận biết được nguyên nhân do đâu. Vì thế trong trường hợp máy chứa nguồn phóng xạ bị thất lạc, việc nên làm đầu tiên là thông báo rộng rãi cho người dân được biết để tránh tiếp xúc với thiết bị. Ngoài ra cũng nên ghi thêm chữ tiếng Việt trên các thiết bị chứa nguồn phóng xạ cho người dân biết.