Những lưu ý với người Việt xem World Cup ở Nga

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Liên bang Nga cổ vũ Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) tại Liên bang Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Liên bang Nga tạo thuận lợi trong việc tạm trú, đồng thời đảm bảo an ninh cho các cổ động viên Việt Nam.

Các cổ động viên cần tìm hiểu kỹ các quy định của Liên bang Nga và Ban Tổ chức giải (trên trang mạng của Liên đoàn bóng đá thế giới: www.fifa.com) về việc miễn thị thực nhập/xuất cảnh (có giấy tờ đi lại/hộ chiếu hợp lệ và Fan ID), quy định về đăng ký tạm trú (trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh); các hành vi/hoạt động bị cấm (say rượu bia, che mặt, để lộ phần kín thân thể, viết/vẽ lên công trình, mang theo gia cầm/vật dụng cấm, di chuyển vào khu vực cấm…và một số hành vi/hoạt động bị cấm khác).

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo các cổ động viên cần mang theo quần áo ấm để giữ gìn sức khỏe do tình hình thời tiết tại khu vực có nhiệt độ xuống thấp; bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân, các đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát; tuân thủ các quy định của nước sở tại để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý đáng tiếc; ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân sau: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +7-903-182-1617. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg: +7-343-253-0284 / +7-965-506-6868 . Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok: +7-914-708-0939. Tổng đài Bảo hộ công dân: +84-981-848-484.