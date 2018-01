Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ Khaisilk

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm của Công TNHH Khải Đức theo quy định.

Trước đó, ngày 12-12, Bộ Công Thương đã công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức.

Theo Bộ Công Thương, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng. Theo đó, kết quả giám định chất lượng một số mẫu sản phẩm của đơn vị này cho thấy các mẫu này không có thành phần silk (lụa - PV). Điều này khác so với các thông tin công bố của doanh nghiệp về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm (“100% silk”).



Bên cạnh đó, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn. Cụ thể, một số hóa đơn do công ty này xuất trình không hợp lệ (hóa đơn không phải do Chi cục Thuế phát hành, quản lý), một số hóa đơn kê khai không đúng tên hàng hóa; một số lượng lớn sản phẩm chênh lệch giữa số liệu chứng từ kế toán và số liệu kiểm tra thực tế tại một chi nhánh công ty. Công ty này không giải trình được nguyên nhân hoặc xuất trình đầy đủ hóa đơn cho số sản phẩm này.



Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Cụ thể, quá trình kiểm tra phát hiện một số sản phẩm không gắn nhãn hàng hóa theo quy định; một số sản phẩm còn lại có gắn nhãn hàng hóa nhưng ghi không đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định.

Cũng theo Bộ Công Thương, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Công ty cung cấp thông tin tới người tiêu dùng thông qua website với một số nội dung không chính xác.

Đồng thời, Công ty Khải Đức đã bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng với các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam trong cùng cửa hàng nhưng đã không giới thiệu hoặc thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng về xuất xứ và thành phần của các sản phẩm này.



Từ đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan CSĐT xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.