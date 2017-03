Sẽ cấm xe máy cũ?

Những chiếc xe cũ như thế này có thể sẽ bị cấm lưu thông - Ảnh: T.THẮNG



Liên quan đến đề xuất trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Mạnh Hùng cho biết bộ cũng đang nghiên cứu về vấn đề này.



Theo ông Hùng: “Nước ta hiện nay có hơn 34 triệu xe máy. Nhiều gia đình nghèo sử dụng xe cũ làm phương tiện đi lại, làm ăn nên cần phải tính toán phù hợp. Việc quy định niên hạn sử dụng với xe máy cần phải làm nhưng phải nghiên cứu để đánh giá trước khi có những đề xuất cụ thể”.



Sẽ có quy chế hợp tình, hợp lý



Thượng tá Trần Thanh Trà - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM - cho biết lãnh đạo PC67 được giao soạn dự thảo về quy chế tối thiểu cho lưu hành và niên hạn lưu hành đối với môtô hai, ba bánh. Hiện Công an TP đang cùng các đơn vị gấp rút hoàn chỉnh các khâu, quy trình để trình để sớm có bản dự thảo.



Quan điểm của PC67 là đồng tình và ủng hộ chủ trương này để giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.Theo thượng tá Trà, hiện đã có quy định về niên hạn sử dụng của xe tải, xe khách, đến lúc cũng cần phải tính đến niên hạn của xe máy.



Việc đưa ra quy chế này sẽ giải quyết được tình trạng “xe mù”, xe không rõ nguồn gốc xuất hiện rất nhiều nơi và chính loại xe này gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, luôn tiềm ẩn những tai họa trên các con đường. Thực tế thời gian qua cho thấy không thể tịch thu được số xe đó vì không có quy định niên hạn sử dụng. “Chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn trong xử lý xe cũ do các đời xe chồng chéo nhau, cải tạo tùy tiện, lẫn lộn số khung, số sườn, biển số nhái, không biển số... nên khi gây ra tai nạn truy ra nguồn gốc là cực kỳ gay go” - thượng tá Trà nói.



Thượng tá Trà khẳng định Công an TP sẽ phối hợp cùng các sở ngành liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng về quy chế sao cho hợp lý, hợp tình, có khoa học để người dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành tốt.



Theo PGS.TS Phạm Xuân Mai - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, việc quy định niên hạn sử dụng xe máy có hai vấn đề: một là xe sử dụng lâu ngày thì các chi tiết trong máy xe hư hỏng dù được sửa chữa vẫn không đảm bảo an toàn; hai là xe sử dụng lâu ngày sẽ xả khói và tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường.



Các cơ quan chức năng khi đưa ra niên hạn sử dụng xe máy cần tính toán thật cụ thể thời hạn sử dụng xe. Sẽ không khó xác định niên hạn sử dụng với loại xe máy mới, với xe máy đời cũ các cơ quan chức năng nên căn cứ số khung hoặc số máy để quy định niên hạn sử dụng xe. Nhưng trường hợp người sử dụng xe máy cũ đã thay đổi động cơ (có số máy mới) hoặc lên đời xe thì cần có quy định niên hạn sử dụng phù hợp với loại xe này.



Cũng theo ông Mai, hiện nay có người sử dụng xe máy nhiều nhưng cũng có người sử dụng rất ít, không nên tính theo năm sử dụng chiếc xe mà nên tính theo số kilômet xe chạy trên đường để quy định niên hạn sử dụng xe như một số nước đã áp dụng.