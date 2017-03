Thăm đảo Thạnh An, Bí thư Thăng chỉ đạo sớm xây trường cấp 3

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ - Ảnh: Thuận Thắng

Ngay tại cầu cảng Thạnh An, gặp người dân tại đây, ông chia sẻ về làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông rất bất ngờ khi biết thành phố có một xã đảo.

"Xem trên báo tôi thấy Thạnh An rất đẹp. Tôi đến đây trước là để thăm bà con, làm việc với chính quyền. Sau là để thỏa chí tò mò của tôi, một công dân của TP về hòn đảo xinh đẹp này" - ông Đinh La Thăng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trò chuyện với người dân nuôi hàu ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ - Ảnh: Thuận Thắng

Bí thư Thành ủy đã đi bộ khảo sát dọc tuyến đường xuyên đảo dài hơn 1 km. Ông thăm hỏi nhiều người dân hai bên đường.

Bí thư Đinh La Thăng đã thể hiện sự không hài lòng khi nghe ông Đặng Văn Mềm (60 tuổi), một người dân nuôi hàu cho biết con ông chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ vì đảo không có trường cấp 3 mà phương tiện vào đất liền lại cách trở.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo Phó chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa và lãnh đạo huyện Cần Giờ khẩn trương nghiên cứu việc xây trường cấp 3 tại xã đảo Thạnh An. Trước mắt khi chưa có trường phải mở các lớp cấp 3 tại đảo.





Khảo sát tuyến đường dọc đảo, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải trồng thêm cây xanh, ngầm hóa lưới điện. Ông cho rằng cảnh quan của Thạnh An còn chưa được khang trang. Do đó phải đầu tư cho Thạnh An như đầu tư cho khu vực đô thị.

Bí thư Đinh La Thăng cũng cho rằng Thạnh An phải đẩy mạnh phát triển du lịch bên cạnh nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, như vậy mới thoát nghèo và làm giàu được. Ông yêu cầu chính quyền TP và Cần Giờ phải giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn lớn để làm ăn chứ không chỉ vài chục triệu đồng để cứ mãi loay hoay đủ ăn, thoát nghèo.

Bí thư Thăng hỏi thăm tình hình làm ăn, sinh sống của người dân xã đảo Thạnh An - Ảnh: Thuận Thắng

Trong chuyến làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đã trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn tại Thạnh An. Đồng thời, một doanh nghiệp của Bộ Công an đã quyết định tặng 47 căn nhà tình nghĩa, trị giá 60 triệu đồng/căn cho 47 hộ tại Thạnh An có nhà cửa xuống cấp, hoặc chưa có nhà kiên cố.

Chiều cùng ngày, Bí thư Đinh La Thăng sẽ tiếp tục làm việc tại thị trấn Cần Thạnh và một số xã tại Cần Giờ.

Bí thư Thăng tặng quà cho các gia đình khó khăn - Ảnh: Thuận Thắng