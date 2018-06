Thủ tướng Chính phủ gửi hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng 20-6, nhiều quan, ban ngành đã đến thăm, tặng hoa, quà chúc mừng tập thể, đội ngũ những người làm báo của Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Đại diện Văn Phòng Chính phủ đã thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lẵng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6.



Văn phòng Chính phủ đã đến chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM và gửi lẵng hoa của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại đây, đại diện Văn phòng Chính phủ nhận định thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa đến bạn đọc nhiều thông tin có giá trị. Từ những thông tin đó, Văn phòng Chính phủ đã nhận xét, báo cáo, tham mưu cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo. Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị báo có thông tin hay thì có thể trao đổi với Văn phòng Chính phủ.

Cảm ơn Văn phòng Chính phủ, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ Văn phòng Chính phủ để báo đưa tin chính xác và khách quan hơn.

Ông cũng nhận định hiện nay mạng xã hội nhiều thông tin, còn báo chí muốn đăng tải thì phải làm rõ nhưng các nguồn tin còn nhiều e ngại nên gặp không ít khó khăn.



Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, đã dẫn đầu đoàn Công an TP.HCM đến chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sáng cùng ngày, đại diện Ban giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. “Báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo được các tầng lớp bạn đọc quan tâm hiện nay. Trong bối cảnh báo chí đóng vai trò quan trọng, báo Pháp Luật TP.HCM đã từng bước chứng minh được vị trí của mình làng báo TP cũng như cả nước” – Đại tá Tài nhìn nhận.





Thượng tá Trần Văn Thương, Phó Trưởng phòng PC67 Công an TP.HCM, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Đại tá Tài, đây là minh chứng rõ ràng về sự phát triển của tờ báo cũng như sự quan tâm của bạn đọc. Đối với Công an TP, thời gian qua đã luôn gắn kết và phối hợp tuyên truyền với báo Pháp Luật TP.HCM. Mong rằng thời gian tới, sự phối hợp này sẽ cởi mở, hiệu quả hơn, mang lại thông tin thiết thực, chính xác nhất và để người dân dễ thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.

Trong khó khăn của báo chí nói chung, mong báo Pháp Luật TP.HCM sẽ mở rộng nội dung và giao diện; chiếm lĩnh số lượng bạn đọc, không chỉ trên báo giấy mà còn các loại hình báo khác để lấn át đi những thông tin không chính thống trên mạng xã hội…



Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận 12 đến thăm báo Pháp Luật TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Chính báo Pháp Luật TP.HCM là niềm tin của nhân dân dân. Tôi tin tưởng các bạn sẽ ngày càng có nhiều bạn đọc. Vì báo là niềm tin của người dân, của ngành Công an TP. Cùng Công an TP phục vụ cho mục đích giữ gìn trật tự an toàn của TP” – Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cũng bày tỏ mong muốn sự phối hợp với Công an TP ngày một tốt hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của TP.



Bệnh viện Ung bướu TP đến chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngoài ra, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã tiếp đón nhiều đoàn tới thăm, chúc mừng tập thể đội ngũ những người làm báo nhân ngày 21-6 gồm: Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP; Điện lực TP.HCM; Quỹ học bổng Vừ A Dính; đại diện lãnh đạo các quận Tân Bình, Gò Vấp, quận 12, quận 8; các bệnh viện Hùng Vương, Ung bướu; Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm…