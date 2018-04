Thủ tướng: Nhiều cơ quan sợ trách nhiệm, ngâm hồ sơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều vấn đề, thẳng thắn liệt kê các khó khăn về thể chế tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đầu tư xây dựng đang diễn ra sáng nay, 20-4.

Nhấn mạnh rằng hội nghị này không phải là cuộc báo cáo kết quả của ngành xây dựng, Thủ tướng yêu cầu hội nghị phải bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng.



Thủ tướng yêu cầu hội nghị là để bàn cách tháo gỡ khó khăn, không phải để báo cáo thành quả

“Chúng ta cần bàn, thảo luận những vấn đề này thêm và các bộ, ngành, đặc biệt là ngành xây dựng sẽ tiếp thu các ý kiến có liên quan đến xây dựng cơ bản để hoàn thiện thể chế tốt hơn”, Thủ tướng nói.



Về hệ thống pháp luật, Thủ tướng nhận định hệ thống này với 12 luật, hơn 100 nghị định, hàng trăm thông tư hướng dẫn, “nhiều đến mức độ không thể nhớ hết”. Tình trạng này, theo Thủ tướng, đã gây ra sự chồng chéo trong quản lý.

“Các văn bản pháp lý liên quan là rào cản lớn nhất trong công tác đầu tư xây dựng. Chúng ta cần gỡ cái này. Các đồng chí kiến nghị sớm để Chính phủ trong thẩm quyền của mình, sửa đổi, bổ sung các quy định”, Thủ tướng yêu cầu.

Cụ thể hơn, Thủ tướng nói: “Bộ nào, ngành nào, cấp tỉnh có vướng mắc gì phải phản ánh, kiến nghị sửa đổi tháo gỡ thế nào để nâng cao hiệu quả giải quyết, một cửa liên thông, hậu kiểm…”.

Nhận định vấn đề đấu thầu, đất đai, giải phóng mặt bằng, phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương còn bất cập, Thủ tướng lý giải: “Chậm do nhiều nguyên nhân trong đó có việc chọn nhà thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm vì lý do này, lý do khác. Rồi nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai.

Chế độ công tác, kiểm tra, giao ban, đôn đốc xử lý vướng mắc trên công trường, trên nhật ký công trình, trong những vấn đề đặt ra của từng đơn vị cũng chưa phải làm tốt”.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nhận định còn nhiều cơ quan sợ trách nhiệm, ngâm hồ sơ của doanh nghiệp. Ảnh: VPG

Đặc biệt, đối với hệ thống hành chính, Thủ tướng thẳng thắn nói còn tình trạng cơ quan chức năng "ngâm" hồ sơ đầu tư xây dựng kéo dài, sợ trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ. Thủ tướng nói các đại biểu dự hội nghị cần phải “mạnh dạn chỉ ra cơ quan nào, đơn vị nào và cần sửa cái gì để tháo gỡ”.



Thậm chí, ngay cả các Nghị định, thông tư, Thủ tướng cũng đề nghị đại biểu “nói thẳng ra những thông tư, nghị định nào làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia để tháo gỡ”.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong hội nghị phát biểu thẳng thắn để xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho đất nước, cho ngành xây dựng, cho nền kinh tế, cho các địa phương chứ không chỉ báo cáo thành quả.

“Muốn tiếp tục có thành quả thì chúng ta phải tháo gỡ để làm tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.