Công bố việc sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp xã ở Quảng Ngãi 22/11/2024 12:48

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Quảng Ngãi như sau:

Thành lập xã An Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,34 km2, quy mô dân số 22.566 người của xã Nghĩa An và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,35 km2, quy mô dân số 8.740 người của xã Nghĩa Phú. Sau khi thành lập, xã An Phú có diện tích tự nhiên 7,69 km2 và quy mô dân số 31.306 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Quảng Ngãi có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 13 xã.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mộ Đức cụ thể:

Thành lập xã Thắng Lợi trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,66 km2, quy mô dân số 8.949 người của xã Đức Lợi và toàn bộ diện tích tự nhiên 11,72 km2, quy mô dân số 8.016 người của xã Đức Thắng.

Sau khi thành lập, xã Thắng Lợi có diện tích tự nhiên 16,38 km2 và quy mô dân số 16.965 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Mộ Đức có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tư Nghĩa như sau:

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 2,99 km2, quy mô dân số 4.916 người của xã Nghĩa Mỹ và một phần diện tích tự nhiên 0,78 km2, quy mô dân số 1.745 người của xã Nghĩa Phương để nhập vào thị trấn Sông Vệ.

Sau khi điều chỉnh, thị trấn Sông Vệ có diện tích tự nhiên 6,42 km2 và quy mô dân số 15.044 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 1,47 km2, quy mô dân số 1.632 người của xã Nghĩa Mỹ sau khi điều chỉnh vào xã Nghĩa Phương. Sau khi nhập, xã Nghĩa Phương có diện tích tự nhiên 7,31 km2 và quy mô dân số 10.127 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 2 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Tịnh như sau:

Thành lập thị trấn Tịnh Hà trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 19,81 km2, quy mô dân số 18.234 người của xã Tịnh Hà và một phần diện tích tự nhiên 0,37 km2, quy mô dân số là 647 người của xã Tịnh Sơn.

Sau khi thành lập, thị trấn Tịnh Hà có diện tích tự nhiên 20,18 km2 và quy mô dân số là 18.881 người.

Sau khi điều chỉnh, xã Tịnh Sơn có diện tích tự nhiên 14,36 km2 và quy mô dân số 9.689 người, có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 170 đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.