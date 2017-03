Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra máy bay bị chiếu tia laser

Đồng thời chỉ đạo công an các địa phương triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, GTVT, Quốc phòng và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa... chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị của ngành hàng không như cảng vụ hàng không, cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn, không để vụ việc tái diễn.

Bên cạnh đó, xác định các khu vực trọng điểm liên quan trục đường cất hạ cánh của tàu bay để có kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng đèn chiếu laser vào tàu bay uy hiếp an toàn hoạt động bay.



Việc chiếu tia laser gần khu vực cảng hàng không, sân bay sẽ gây uy hiếp an toàn hoạt động của tàu bay. Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, từ tháng 2-2016 đến nay đã có ít nhất sáu vụ chiếu tia laser vào tàu bay.

Ông Nguyễn Đắc Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, cho biết việc chiếu tia laser vào tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh như các vụ việc nêu trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay. Đặc biệt, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.



Theo nhận định ban đầu của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, việc chiếu tia laser có thể là do sự bất cẩn của người tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật gần sân bay hoặc do những thanh niên “nghịch”, cố tình mua các thiết bị này và chiếu lên máy bay nhưng ảnh hưởng đến an toàn bay nghiêm trọng. Do đó, các lực lượng chức năng phải kiểm tra nhằm không phát triển và tái diễn để các đối tượng không sử dụng laser vì mục đích gì khác, kể cả là trò đùa.