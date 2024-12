Xây dựng TP.HCM là đầu tàu về lòng nhân ái 24/12/2024 11:43

Sáng 24-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì buổi gặp gỡ của lãnh đạo UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM với 40 tập thể, cá nhân được tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả lần 6 năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi gặp gỡ với những tấm gương thầm lặng mà cao cả năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong không khí thân tình, ông Trần Hoàng Út, đại diện nhóm “Blouse trắng - Hát cho yêu thương”, bày tỏ vinh dự được gặp mặt những tập thể, con người bé nhỏ nhưng giàu lòng yêu thương.

Ông kể bản thân đã có dịp trò chuyện với GS-TS Lê Ngọc Thạch, người trích từng đồng lương hưu, tiền viết sách để hỗ trợ sinh viên được tiếp tục đến trường, làm nghiên cứu khoa học. Ông còn có dịp gặp những giáo viên đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục đến lớp học tình thương để trao đi con chữ; những bạn trẻ nỗ lực làm đẹp các dòng kênh, môi trường,…

Ông Trần Hoàng Út chia sẻ tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Tôi rất vui khi thấy những việc làm giàu yêu thương này được thực hiện ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội, mọi lĩnh vực. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, là minh chứng cho sự đoàn kết, chia sẻ của người dân Việt Nam qua bao đời nay” - ông Út bày tỏ.

40 tấm gương thầm lặng mà cao cả tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, sáng 24-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Trần Hoàng Út mong lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục sâu sát, chia sẻ, hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Theo ông, dù chỉ là sự hỗ trợ nhỏ nhưng đó cũng là niềm động viên lớn, là động lực để những người làm công tác thiện nguyện tiếp tục công việc tốt đẹp này.

“Tôi mong TP.HCM không chỉ là đầu tàu về kinh tế mà còn là đầu tàu về lòng nhân ái. Mỗi người ngồi đây, nếu như chúng ta muốn cuộc sống xung quanh tốt đẹp thì mỗi người hãy giúp đỡ những người xung quanh bằng những việc nhỏ nhưng với một trái tim lớn” - ông Út tâm tình.

GS-TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: NGUYỆT NHI



Bày tỏ sự xúc động khi tham gia buổi gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM, GS-TS Lê Ngọc Thạch nêu quan niệm: "Mỗi người, tùy vị trí, khả năng, công việc nếu cùng đóng góp, sẽ làm nên một TP.HCM phát triển, giàu lòng yêu thương".

Ông Thạch mong lãnh đạo TP.HCM tổ chức nhiều dịp gặp gỡ người dân để lắng nghe ý kiến góp ý, cùng nhau dựng xây TP phát triển hơn.

40 tấm gương thầm lặng mà cao cả cùng chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại buổi gặp, lãnh đạo TP.HCM còn nghe anh Nguyễn Ngọc Lâm, giáo viên Làng May mắn (quận Gò Vấp) kể câu chuyện của mình vào hơn 20 năm trước. Khi đó, vì một tai nạn mà anh mất đi đôi chân nhưng may mắn được Làng May mắn cưu mang và cho đi học nghề. Sau này, anh đã quay lại, trở thành giáo viên tại đây và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh giống mình.

“Tôi luôn thấy bản thân rất may mắn nhưng ở ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh người khuyết tật khó khăn. Tôi mong TP.HCM sẽ có nhiều chương trình giúp lan toả những câu chuyện tình người này, từ đó kêu gọi thêm sự chung tay, giúp đỡ trong xã hội” - anh Lâm chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong suốt buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã lắng nghe từng ý kiến của các tấm gương thầm lặng. Ông nhiều lần nhấn mạnh TP.HCM đánh giá cao và tri ân các hành động, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân.

“Lãnh đạo, nhân dân TP.HCM xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những hoạt động đầy ý nghĩa của các tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái vì đã góp phần làm TP.HCM tốt đẹp hơn” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói, đồng thời cho biết TP sẽ ghi nhận lại từng góp ý của các tấm gương và sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao huy hiệu kỷ niệm cho 40 tấm gương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông Phan Văn Mãi, việc giúp đỡ người khác, dù ít hay nhiều, cũng có ý nghĩa và giúp TP.HCM thêm đẹp hơn, yêu thương hơn, đáng sống hơn. Ông cũng bày tỏ sự đồng ý với mong muốn của ông Trần Hoàng Út về việc xây dựng TP.HCM là đầu tàu về lòng nhân ái.

"TP.HCM lâu nay được gọi là TP nghĩa tình nhưng từ nay chúng ta cũng có thể gọi là TP của lòng nhân ái" - ông Phan Văn Mãi nói.

Lãnh đạo TP.HCM trao quà tri ân cho các tấm gương. Ảnh: NGUYỆT NHI