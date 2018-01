Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp

Theo TTXVN, tại đối thoại, phía Pháp bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước. Đồng thời phát huy hiệu quả của cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng; tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác về đào tạo, quân y, thủy quân, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Cạnh đó, thúc đẩy các chuyến thăm của tàu quân sự; nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên như an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống...