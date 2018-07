Tiếp khách sai cả tỉ đồng: Nhiều cán bộ ở Gia Lai nộp lại tiền

Ngày 11-7, một nguồn tin cho biết hàng loạt cán bộ quan chức ở Gia Lai đã nộp lại số tiền trong vụ sai phạm hơn 11 tỉ đồng tại HĐND tỉnh Gia Lai.

Số tiền đến nay họ nộp lại tổng cộng là 9,9 tỉ đồng, số tiền phải khắc phục thêm là hơn 1 tỉ đồng nữa.



Trụ sở HĐND tỉnh Gia Lai



Tháng 9-2017, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận các cán bộ HĐND tỉnh Gia Lai chi sai, chi không minh bạch, chi khống số tiền 11,2 tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng chuyện tiếp khách không đúng đối tượng, nguồn kinh phí; hồ sơ không bảo đảm, không đúng thực tế lên tới 3,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến 2016 xảy ra việc lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền hơn 1,125 tỉ đồng; hợp thức hóa hóa đơn để thanh toán 216 triệu đồng tiền quà Tết, tiền ăn hội nghị 162 triệu đồng…

Ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng, còn ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ trong năm 2015 là 43,7 triệu đồng…

Không chỉ vậy nhiều cán bộ biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Gia Lai còn không chịu nộp lại số tiền 2,3 tỉ đồng bị cấp trùng lương (những cán bộ này đã được Quốc hội cấp lương, tuy nhiên vẫn lập dự toán để tỉnh Gia Lai cấp kinh phí trùng lặp hai lần).

Từ kết luận này, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cán bộ liên quan HĐND tỉnh nộp khắc phục số tiền vi phạm theo 2 đợt, từ giai đoạn 2013 – 6-2016 là 10,7 tỷ đồng, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016 là 474 triệu đồng.

Trong việc khắc phục này, ngoài các ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng và bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh văn phòng, thì hàng loạt cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh Gia Lai cũng phải nộp tiền khắc phục.

Cụ thể, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Đình Phương làm Trưởng ban nộp 109 triệu đồng; Ban Dân tộc do bà Ayun H’Bút làm Trưởng ban (hiện bà này đang là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) nộp 212,6 triệu đồng; Ban Pháp chế do ông Lương Thanh Đức làm Trưởng ban nộp 115 triệu đồng…

Các ông Krung Dam Đoàn - nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND Gia Lai (hiện là Phó Chủ tịch huyện Mang Yang) nộp 72,4 triệu đồng; Ông Rah Lan Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nộp 180 triệu đồng.

Ngoài ra còn có các cán bộ của HĐND tỉnh Gia Lai là các bà Mai Thị Lý, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy, Trương Thị Thu Hiền cũng phải nộp số tiền sai phạm. Hai cán bộ được xác định nộp lại tiền sai phạm nhiều nhất là ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đã nộp hơn 2,3 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh văn phòng đã nộp lại 2 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm 11,2 tỉ đồng của HĐND tỉnh Gia Lai, ngày 4-7, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT để thụ lý điều tra.