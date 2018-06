Tìm thấy Đại úy mất tích trên sông Hậu do va chạm giao thông

Liên quan đến vụ ca nô đoàn liên ngành tỉnh An Giang va chạm khiến một đại úy Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang mất tích, ngày 21-6 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cán bộ này.





Trước đó, khoảng 19 giờ 15 tối 14-6, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh An Giang gồm: Phan Văn Nguyên, Lê Thành Tâm, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT); Nguyễn Quốc Phong, Chuyên viên Sở tài nguyên môi trườngTN&MT; Nguyễn Văn Dũng, Đội Thanh tra an toàn số 7, Chi cục đường thủy nội địa phía Nam; Nguyễn Văn Tuấn, Sở TN&MT, Thiếu tá Nguyễn Văn Lê, Đại úy Huỳnh Thanh Danh là Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường và Trần Việt Hùng, Học viên trường Cao đẳng CSND II tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hậu theo kế hoạch số 74/KHPH-TT ngày 12/6 của Chánh thanh tra Sở TN&MT về việc hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khi ca nô của đoàn đi đến khu vực đoạn sông Hậu (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) thì xảy ra va chạm với sà lan trọng tải 498 tấn, do ông Lê Văn Nghĩa (trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, đang neo đậu.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi) thuộc Đội thanh tra an toàn số 7 (cũng là người lái ca nô) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh mất tích; bốn người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng tổ chức tích cực tìm kiếm người mất tích, thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Sau một tuần tích cực tìm kiếm, tối 21-6, thi thể Đại úy Danh mới được tìm thấy cách khu vực xảy ra va chạm khoảng 500m hướng về Cần Thơ. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.