Toàn cảnh nạn cướp giật ở TP.HCM

LTS: Trong buổi làm việc với Công an TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu ngành công an nỗ lực kéo giảm tội phạm, trong đó có loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao là cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. ông có gợi ý tái lập lực lượng săn bắt cướp.

Vì sao bí thư và công an đặc biệt lưu tâm vấn nạn này; đặc nhiệm hình sự có tiếp nối truyền thống oai hùng của lực lượng săn bắt cướp?... Chúng tôi sẽ “giải mã” những câu hỏi và phản ánh những chiến công âm thầm của những người đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với loại tội phạm đường phố này.

Trong các báo cáo, tổng kết, hội nghị… gần đây, hầu hết các cơ quan chức năng đều thông tin tội phạm tại TP.HCM được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, nạn cướp, cướp giật đang gây bất an cho người dân.

Cướp mọi lúc mọi nơi

Mới đây, vợ chồng bà Phan Thị Tr., chủ cửa hàng quần áo ở đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, cho biết vẫn còn sợ hãi khi bị cướp giả khách mua hàng tấn công.

“Lúc ấy trời chập choạng tối, kẻ cướp lợi dụng lúc tôi vừa chở con đi học, cửa hàng chỉ có mình vợ tôi trông coi liền ra tay” - chồng bà Tr. kể.

Theo bà Tr., khi vào cửa hàng, tên cướp vờ mua quần áo, chọn đổi nhiều lần. “Khi tôi vừa quay người để đổi quần áo thì nó nhào đến từ phía sau, bóp cổ hỏi tôi “tiền đâu?”. Tôi vùng vẫy rồi sau đó bất tỉnh” - bà kể.

Khi tên cướp lục bóp lấy 1 triệu đồng và điện thoại thì bà tỉnh dậy, chạy ra ngoài tri hô. Người dân xông đến vây bắt nên tên cướp vùng chạy, bỏ lại chiếc xe Nouvo.

“Sau đó nó hai lần gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu vợ chồng tôi không được báo công an. Từ manh mối chiếc xe ở hiện trường, cảnh sát truy lùng ráo riết, tên cướp biết khó trốn nên đã đến Công an quận 6 đầu thú” - chồng bà Tr. cho hay.

Ngay giữa trung tâm quận 3, tối 21-2, anh H. chở bạn trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (phường 10) thì bị hai thanh niên chặn đầu xe đánh tới tấp. Khi anh H. và bạn ngã ra đường, hai tên cướp lấy xe của anh chạy mất.

Qua truy xét, công an khám xét, bắt nghi can Đỗ Trần Bảo Duy (18 tuổi, ngụ quận 3) cùng nhiều mã tấu. Bước đầu Duy khai nhận cùng đồng phạm thực hiện vụ cướp trên và nhiều vụ khác.

Trong nội thành người dân đã lo sợ thì ở vùng ven cũng chẳng yên bình. Ở Củ Chi, trong khi vụ cướp 15 lượng vàng của tiệm Thanh Tuyền II (xã Tân Thông Hội) chưa kịp lắng trong dư luận thì một tuần sau, cửa hàng ĐTDĐ ở xã Trung An bị ba kẻ cướp gí dao vào người trông coi cửa hàng, đập vỡ tủ kiếng cướp năm chiếc ĐTDĐ đắt tiền.

Chuyện nạn nhân về đến nhà bị kẻ cướp kề dao ngay trước cửa, cướp xe, cướp tài sản không còn là hiếm tại các quận, huyện ven TP.





Một kẻ cướp giật trên đường phố bị bắt quả tang. Ảnh: HTD

Hớ hênh, cảnh giác đều bị giật

Chị Đ. ngụ khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức than: “Cướp giật lộng hành kinh khủng, vào tận trong hẻm cụt để ra tay!”.

Còn nạn nhân Trương Thị Th. hãi hùng kể: Ngay đầu hẻm là trụ sở công an phường nhưng bọn chúng chẳng coi ra gì, vào tận trong hẻm sâu giật dây chuyền.

Theo bà Th., chiều 24-2, bà vội đưa cháu đi học nên quên mặc áo khoác. Khi trở về bà linh tính có người bám theo nên chạy nhanh đến ngã tư Bình Triệu rồi quẹo vào tiệm cắt tóc trong hẻm có trụ sở công an phường đóng ở đầu đường. “Tôi vô tiệm tóc ngồi chờ 30 phút rồi về nhà gần cuối con hẻm cụt. Tưởng bọn chúng đã bỏ đi, ai dè khi tôi tới trước cửa nhà, một thanh niên chở sau một phụ nữ áp sát vỗ vai, giật phăng sợi dây chuyền bảy chỉ. Tôi la “Cướp, cướp” nó cũng giả bộ la theo rồi quay đầu xe phóng chạy” - bà Th. nói.

Còn chị Phan Thị Thúy H. (ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) bị tên cướp đêm phục kích ngay trước cửa nhà trọ. Phát hiện bị tấn công, chị cầm chìa khóa bỏ chạy, tên cướp đuổi theo vật ngã xuống đường. Sau khi sàm sỡ chị giữa đường trong đêm khuya, tên cướp lấy xe có 7 triệu đồng, hai ĐTDĐ và một dây chuyền vàng trong cốp. Truy xét, công an bắt Đặng Quốc Ánh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), người thực hiện vụ cướp, thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Mới đây, anh Q., phóng viên một tờ báo tại TP.HCM lên Gò Vấp có việc. Trên đường đi, anh “từ chối” nhiều cuộc gọi vì sợ bị giật điện thoại. Khi vào một con hẻm, nghĩ là đã an toàn nên mở điện thoại ra nghe thì “pặc!”, chiếc iPhone 6S của anh đã theo hai tên cướp chạy mất. Đến công an phường trình báo, anh gặp thêm một nạn nhân đang cầu cứu công an về việc bị cướp giật!

Và hầu như ngày nào các quận, huyện ở TP.HCM cũng tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị cướp giật.

Trộm cắp, cướp, cướp giật lộng hành gây bất an cho người dân nên trong buổi làm việc chiều 17-2 với Đảng ủy Công an TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu trong ba tháng, Công an TP.HCM phải nỗ lực kéo giảm rõ rệt tình hình tội phạm trên địa bàn. Bí thư cũng chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phối hợp đồng bộ, hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tăng cường sức mạnh tổng hợp, kết hợp nhiều mô hình phòng, chống tội phạm…

Công an tung lực lượng trấn áp tội phạm Sáng 5-3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM (PK20) tổ chức lễ ra quân tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm trên địa bàn TP.HCM. PK20 sẽ tham gia tuần tra, phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm hóa trang, cảnh sát 113, CSGT và công an các quận, huyện tuần tra khép kín 24/24 giờ trên các tuyến đường trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra tình trạng cướp giật và mất an ninh trật tự. Mục tiêu của đợt ra quân lần này nhằm trấn áp, tiến tới kéo giảm các loại tội phạm. Nhất là tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm xâm phạm tài sản trên đường phố và nơi công cộng. • Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày 1-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đồng ý với kiến nghị của Công an TP về tăng cường biên chế, trang bị cho lực lượng hình sự đặc nhiệm - tiền thân là SBC - lực lượng nòng cốt trấn áp, phòng ngừa tội phạm đường phố. • Trong buổi lễ ra quân của PK20, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, tiếp tục nhận định: Các loại tội phạm trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố và nơi công cộng chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự.

Kỳ sau: Chiến công âm thầm của hình sự quận 1

Bí thư Đinh La Thăng vừa đến khen thưởng Cảnh sát hình sự quận 1 và ông đề nghị nên nhân rộng mô hình tuần tra có hiệu quả của quận này. Vì sao họ được khen thưởng; những “cú đấm” nào của họ vào các tên cướp, băng nhóm trên đường?