Tuần sau có quy định xử trộm cắp, người nghiện

Tranh cãi về sự tham gia của đại diện viện kiểm sát Theo TAND Tối cao, sự tham gia của đại diện viện kiểm sát (VKS) tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án là bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của VKS. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho hay nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc lại việc này vì VKS kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong khi hoạt động này không phải là hoạt động tư pháp, xét xử như đối với các vụ án khác. Cạnh đó, tại phiên họp, đương sự chỉ tranh luận với đại diện cơ quan công an cấp huyện đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính chứ không tranh luận với đại diện VKS. Tán thành với quan điểm trên, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thể cho rằng VKS tham gia là không phù hợp, vì không còn việc kiểm sát chung. Nếu có tham gia, kiểm sát viên cũng chỉ cũng chỉ có quyền kiến nghị chứ không được kháng nghị thì cũng chẳng khác gì xem hồ sơ, chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng đây là biện pháp hành chính đặc biệt, hạn chế quyền tự do của người dân nên VKS cần phải tham gia để bảo vệ quyền công dân. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận 12 đã đánh mạnh các điểm buôn bán ma túy “truyền thống”. Qua đấu tranh, kiểm tra hành chính, có rất nhiều trường hợp công an quận đã lập hồ sơ, rất muốn đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng chưa có văn bản hướng dẫn nên vẫn chưa thực hiện được. Thượng tá NGUYỄN QUỐC HẢI - Phó Trưởng Công an quận 12 Người nghiện dễ trở thành tội phạm và ngược lại, tội phạm cũng thường là người sử dụng ma túy. Hiện có rất nhiều trường hợp cần phải đưa đi cai nghiện bắt buộc, cách ly khỏi cộng đồng một thời gian bị ách tắc vì chưa có hướng dẫn. Một đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an cấp quận nói