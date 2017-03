Tướng Lê Đông Phong nêu thông tin bất ngờ về trộm cướp ở TP.HCM

“Dân nhập cư có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển TP nhưng cũng có những mặt trái. Đã từng có ý kiến cho rằng đối tượng trộm cướp chủ yếu là dân nhập cư, tôi cho rằng là không chính xác. Khi phân tích kỹ nguyên nhân thì đa số các vụ cướp giật đều là người địa phương. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác được”.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết như trên tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X diễn ra ngày 27-3.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng chỉ rõ các đối tượng trộm cắp, cướp giật đều là người nghiện, không có nghề nghiệp nên rủ nhau đi trộm cướp. Người đứng đầu ngành Công an TP khẳng định để xảy ra tình trạng như vậy không thể đổ thừa khách quan mà là trách nhiệm của ngành công an, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở trong việc quản lý, giáo dục ngăn ngừa tội phạm.





Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, tại hội nghị. Ảnh: VIỆT HOA

Theo báo cáo, TP đã giảm được 21% số vụ phạm pháp trong thời gian qua. Trung tướng Lê Đông Phong cho biết có được kết quả này là nhờ tăng cường lực lượng chuyên trách và tập trung những biện pháp tuần tra công khai phối hợp với trinh sát các khu vực công cộng.

Về căn cơ lâu dài thì vẫn phải thường xuyên trấn áp tội phạm, tập trung vào cơ sở để quản lý đối tượng phạm tội. Đồng thời xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường giáo dục lối sống, cách hành xử giữa con người với con người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Công an TP tiếp tục trấn áp tội phạm, phát huy trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.

“Các anh báo toàn người nhà cướp của người nhà mà không xử lý được là vô lý” - Bí thư Thăng nói. Ông cũng chỉ đạo ngành công an phải phối hợp với các tỉnh bạn để xây dựng một TP đáng sống, không có trộm cắp, cướp giật, ma túy chứ không chỉ đơn giản là đuổi tội phạm ra khỏi vùng ven.