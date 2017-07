Tướng Liêm: 'Mọi việc để Công an TP Cần Thơ xử lý'

Cuối giờ chiều 17-7, PV báo Pháp Luật TP.HCM liên lạc qua điện thoại với Trung tướng Võ Văn Liêm để hỏi thêm thông tin về vụ việc liên quan đến ông mà báo chí đã phản ánh.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thủy qua làm việc trực tiếp với báo chí đã cung cấp trích xuất hình ảnh từ camera thiết bị đo tốc độ để chứng minh xe chở ông Liêm chạy quá tốc độ cho phép, đồng thời khẳng định CSGT chuẩn mực trong thực thi công vụ và giao tiếp với ông vào trưa 14-7.

Về vấn đề này, Trung tướng Võ Văn Liêm nói: “Thôi không nói gì nữa. Hiện đồng chí giám đốc Công an TP Cần Thơ đang cho kiểm tra và xử lý vụ việc. Có vấn đề gì liên hệ đồng chí Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ở đây tôi chỉ nói là con người tôi không phải như thế. Nhưng mà hành vi của CSGT như thế là không chấp nhận được. Xe sai thì kiểm tra tài xế chứ sao lại đòi kiểm tra xe. Luật pháp quy định trường hợp nào được phép kiểm tra xe và phải như thế nào thì mới được kiểm tra. Còn xe tôi đi chở ai là quyền của tôi. Ở đây xe chở gia đình đi công việc gấp nhưng phát ngôn như thế đòi kiểm tra xe nên tôi mới nói như thế. Buông những lời không thể chấp nhận được từ đó tôi phải phản ứng. Mọi việc cần thiết cứ liên hệ Công an TP Cần Thơ và đồng chí Giám đốc sẽ rõ".



Hình ảnh trích xuất camera thiết bị đo tốc độ của Công an quận Bình Thủy.

PV đặt câu hỏi hôm nay Công an quận Bình Thủy đã đưa ra hình ảnh thể hiện xe chạy quá tốc độ, như vậy ông có ý kiến gì hay không hoặc để cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định, Trung tướng Võ Văn Liêm cho biết: “Cứ giải quyết theo quy định. Xe tôi chạy như thế, nếu chứng minh được cứ xử phạt. Tôi đã đưa giấy tờ đấy để nếu có camera mà chứng minh xe chạy quá tốc độ thì cứ xử lý, còn tôi thực sự đang có việc rất gấp phải đi. Ở đây tôi không nói để bảo vệ cho mình, nhưng khi nói tôi nói rất rõ là đấy giấy tờ tôi để lại nếu có xem xét đưa camera ra để chứng minh nếu có vi phạm thì cứ xử lý. Luật cho phép là khi có công việc gấp rút thì đã có giấy tờ gửi lại và chứng minh được vi phạm thì xử phạt nguội".