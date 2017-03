Vụ cá chết: Tạm giữ hai đối tượng kích động người dân

Công an tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng Internet nhằm mục đích kích động người dân.



Đối tượng Trương Minh Tam.

Đối tượng Trương Minh Tam (SN 1970), quê quán: xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hộ khẩu thường trú: thôn Nội Rối, xã Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Hiện là lao động tự do, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tháng 10/2013, Trương Minh Tam bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh khai thác, Trương Minh Tam khai nhận, Tam đã tham gia phong trào Con đường Việt Nam, tiến hành hoạt động thu thập thông tin các vụ việc nhạy cảm về chính trị, phỏng vấn một số đối tượng có quan điểm, tư tưởng hoạt động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam để phát tán trên Facebook Con đường Việt Nam nhằm tuyên truyền, đả kích chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của số cầm đầu phong trào Con đường Việt Nam, chiều ngày 26/4/2016, Trương Minh Tam vào khu công nghiệp Fomosa Hà Tĩnh. Tại đây, đối tượng đã quay phim, chụp hình, ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà và giáo sứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ý đồ nhằm biên tập phóng sự phát tán trên các trang mạng xấu để kích động biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình đấu tranh khai thác, Tổ công tác đã thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động của đối tượng.

Quá trình tham gia tổ chức, Trương Minh Tam thường xuyên được Con đường Việt Nam hỗ trợ, trả lương khoảng 400 USD/tháng để phục vụ các hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu phạm pháp của số đối tượng phản động bên ngoài chuyển cho Trương Minh Tam và các thành viên phong trào Con đường Việt Nam với tổng số tiền khoảng 3.000 USD.

Chu Mạnh Sơn (SN 1989) tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Hiện là lao động tự do tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 2011, Chu Mạnh Sơn bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử tuyên phạt 30 tháng tù giam và 1 năm quản chế.

Qua đấu tranh khai thác, Chu Mạnh Sơn khai nhận, Sơn được nhiều cá nhân, tổ chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó có tổ chức phản động Việt Tân tại Mỹ lôi kéo đề nghị tham gia Việt Tân.

Hiện Chu Mạnh Sơn là thành viên nhóm Việt Tân tương trợ, nhóm kín do Việt Tân lập ra trên mạng xã hội Facebook. Ngày 30/4/2016, Chu Mạnh Sơn đón xe khách vào Quảng Bình cùng một số đối tượng, thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân.

Ngày 30/4, Chu Mạnh Sơn có mặt tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, sử dụng điện thoại di động ghi lại 3 tấm hình bà con nhân dân tụ tập trên QL1A thì bị Công an Quảng Bình, Hà Tĩnh phát hiện, tạm giữ đối tượng cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc thu thập thông tin.

