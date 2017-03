Vụ HS bị bắt cóc và sát hại: Nạn nhân vẫn còn sống khi bị ném xuống sông!

Tại cuộc họp báo sáng 12-3, Thiếu tướng Phan Anh Minh công bố đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã xác định được quá trình nạn nhân từ lúc mất tích đến khi bị sát hại. Theo diễn biến, vào 17 giờ tối 26-2, nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt đi xe máy hiệu Yamaha Ultimo rời khỏi nhà rồi không thấy trở về. Đến ngày 27-2, gia đình đi trình báo tại Công an quận Bình Tân.



Kẻ bắt cóc tham gia bàn bạc "câu nhử" mồi!



Gia đình nạn nhân trình báo Đạt từng một lần bỏ nhà đi, không loại trừ tiếp tục xảy ra việc Đạt bỏ nhà đi bụi. Từ đó ban đầu công an không loại trừ khả năng Đạt và bạn bè tự dàn dựng bắt cóc để tống tiền gia đình. Nhưng Công an quận Bình Tân vẫn sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như hướng dẫn gia đình, bí mật giám sát, đặt ra khả năng có bạn bè Đạt liên quan, đề nghị gia đình không được tiết lộ đã báo công an. Cùng thời gian này, Công an quận Bình Tân phát hiện có một số người lảng vảng quan sát gia đình nạn nhân (sau này xác minh là những người của một công ty thu nợ truy tìm con nợ ở gần nhà nạn nhân).



đối tượng lại trà trộn vào gia đình nạn nhân khiến kế hoạch câu nhử đối tượng bị thất bại, cũng như không thể trao đổi hết nghiệp vụ với gia đình. Từ đó dẫn đến việc ngộ nhận Công an quận Bình Tân không làm gì. Theo ông Minh, thông thường gia đình nạn nhân có thể bị đối tượng bí mật giám sát nhưng ở đâycũng như không thể trao đổi hết nghiệp vụ với gia đình. Từ đó dẫn đến việc ngộ nhận Công an quận Bình Tân không làm gì.



Nghi can Nguyễn Kim An (trái). Nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt. Chiều 4-3, người dân ở khu vực cầu cảng Tân Thuận 2, quận 7 phát hiện một bao tải trôi trên sông, mở ra thì bên trong có một xác chết bị trói hai chân. Qua khám nghiệm tử thi, đến ngày 7-3 chính thức xác nhận nạn nhân là Lưu Vĩnh Đạt. Đến trưa 11-3 thì xác định nghi can chính là Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) là bạn thân, cùng học chung tại Trường Dạy nghề VTC với nạn nhân.

Trong thời gian nạn nhân mất tích, chính An là người thường xuyên lui tới, trao đổi với gia đình nạn nhân nên nắm được mọi đường đi nước bước. Khi gây án, nghi can An ở trọ tại phường 4, quận Tân Bình cùng với một số bạn học và anh chị em. Phức tạp ở chỗ vào thời điểm phát hiện An chính là đối tượng nghi vấn thì chủ nhà trọ đang tiến hành sửa chữa, thu hồi nhà trọ. Ngày 5-3, chủ nhà lấy lại phòng trên lầu của An và đập bỏ nên hiện trường xảy ra việc mất tích đã không còn.



Ra tay tàn độc



Trưa 11-3, qua sự thống nhất của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân quyết định tiến hành triệu tập đồng loạt An cùng với những người bạn ở chung nhà trọ. Sau quá trình thẩm vấn, đến 16 giờ chiều 11-3, An chính thức thừa nhận việc bắt cóc, sát hại nạn nhân Đạt.



Theo lời khai của An vừa qua do khó khăn tiền bạc phải cầm laptop, xe máy nên An thường xuyên đến nhà Đạt mượn laptop, nhờ Đạt đưa đón đi học.





Chiếc dây chuyền của nạn nhân Đạt. Tối 26-2, An gọi điện thoại rủ Đạt qua nhà trọ của mình. Khi đến gặp bạn, Đạt có nói gia đình có một khoản tiết kiệm lớn gửi ngân hàng, từ đó An nảy sinh ý định bắt cóc Đạt nhằm đòi tiền chuộc. An khai nhận đã lấy sáu viên thuốc an thần hòa vào chai trà xanh 0o rồi cho Đạt uống. Khi Đạt uống xong bị giãy giụa, An đè chặt nạn nhân xuống nền nhà. Do được chủ nhà trọ thông báo lấy lại nhà nên An có chuẩn bị trước một số bao tải xác rắn. An lập tức lấy hai bao xác rắn bỏ Đạt vào, lấy ba lô của nạn nhân rồi vác nạn nhân từ trên lầu xuống đất. Tiếp đó An bỏ bao tải chứa nạn nhân vào phía trước xe Ultimo của nạn nhân rồi chở đến khu vực quận 7. An khai vì Đạt chỉ cao 1,56 m nên có thể bỏ phía trước xe Ultimo, trên đường đi nhiều lần nạn nhân giãy giụa bị lệch khỏi xe, An dừng lại nhiều lần để sửa tư thế và lấy ba lô trùm lên phần đầu nạn nhân để không bị người đi đường phát hiện. Khi đến cầu Phú Mỹ, An vứt bao tải chứa nạn nhân xuống sông.

Bùn trong đáy phổi



Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chỉ chết sau khi bị vứt xuống nước. Cụ thể nạn nhân hít một lượng bùn vào sâu trong đáy phổi chứng tỏ lúc bị vứt xuống sông Đạt chỉ bị gây mê mà chưa chết. Từ lời khai này, tại buổi họp án vào trưa 11-3, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Đại tá Nguyễn Tri Phương - Cục phó Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đã nhất trí với Công an TP.HCM tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với An.



Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra thu hồi được xe Ultimo của nạn nhân Đạt ở bãi giữ xe trên đường Thăng Long, quận Tân Bình. Đặc biệt, camera của bãi giữ xe đã ghi lại được hình ảnh An đem xe của nạn nhân đến gửi, sau đó đến lấy xe nhưng không có thẻ nên không được lấy. Ngoài ra, khám xét nhà trọ mới của An công an đã thu được chìa khóa xe nạn nhân. An còn khai đã vứt chiếc điện thoại iPhone 4S của Đạt ở phường 4, quận Tân Bình, hiện công an chưa tìm ra.



Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản.

HOÀNG TUYẾT