Vụ nhận chìm: Thêm 1 thạc sĩ phản ứng vì bị mạo danh

Cụ thể, ngày 20-7, trao đổi với PV, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trung tâm Quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam) khẳng định bà không hề tham gia thực hiện dự án nhận chìm của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.



Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm cho hay chưa có đơn vị nào liên hệ để tham gia vào dự án nhận chìm.

“Tôi mới biết việc này qua báo chí. Từ trước đến nay không hề có đơn vị, cá nhân nào liên lạc với tôi hay đặt vấn đề tham gia thực hiện dự án này. Thế nhưng, không hiểu vì sao tôi lại có tên trong danh sách những người tham gia thực hiện dự án đó như vậy. Tôi đang tìm hiểu sự việc để có hướng giải quyết!”- thạc sĩ Trâm nói.

Như đã đưa tin, TS Nguyễn Tác An, Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, có tên trong danh sách những người tham gia thực hiện bản “dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1” của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Tác An khẳng định từ trước đến nay chưa hề có bất cứ một đơn vị, cá nhân nào mời ông tham gia lập dự án nhận chìm trên. Cũng theo TS An, sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh nghi vấn mạo danh nhà khoa học này, hôm nay có người đã gọi điện thoại cho ông, xưng là giám đốc công ty làm tư vấn cho dự án này. "Người này đã xin lỗi và giải thích là do thư ký nhầm lẫn đã đưa tên tôi vào nhưng tôi không chấp nhận..."- TS An thông tin.