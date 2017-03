Vụ sập cầu treo: Kết luận của Bộ GTVT chưa đủ căn cứ để khởi tố

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an tỉnh này cho biết: Dựa vào kết luận trên thì chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án vì mẫu ốc neo vừa gửi cho Viện Khoa học hình sự giám định, phải một thời gian nữa mới có kết luận chính xác. Phải biết cấu tạo, hợp chất tạo ra ốc neo là gì, chịu được sức kéo ra sao và đo lực kéo lúc xảy ra sự việc như thế nào… Trước mắt, tạm coi nguyên nhân vụ sập cầu này là do quá tải. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, công an sẽ xem xét ra quyết định khởi tố.

Theo các chuyên gia, tải trọng không phải nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu treo Chu Va (Lai Châu) mà là do chất lượng ốc neo không đảm bảo.

Cầu treo Chu Va do huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn của huyện đảm nhiệm việc thẩm định thiết kế xây dựng. Cầu dài 54 m, tải trọng thiết kế là 1,5 tấn.

AS