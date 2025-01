Đại tá Nguyễn Đức Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang 20/01/2025 14:31

(PLO)- Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Ngày 20-1, tại Hà Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lựa chọn, tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Công an Đặng Hồng Đức trao quyết định của Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Đại tá Nguyễn Đức Thuận là cán bộ được đào tạo chính quy từ Đại học đến Cao học ở Học viện An ninh Nhân dân và được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Nguyễn Đức Thuận phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận hứa trên cương vị công tác mới, ông sẽ luôn trau dồi bản lĩnh, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, xây dựng Công an tỉnh Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974, quê tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; trình độ: thạc sỹ Luật học-Học viện An ninh Nhân dân; cao cấp lý luận chính trị…

Trước đó, Đại tá Nguyễn Đức Thuận đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo-Tổng cục An ninh; Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo-Cục Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh; Trưởng phòng châu Á 1, Cục An ninh Đối ngoại-Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.