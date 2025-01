Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an 03/01/2025 17:16

(PLO)- Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-1-2025.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977; quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chánh Văn phòng Bộ Công an.