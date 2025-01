Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm 2 tướng quân đội cùng nhiều nhân sự ngành công an, kiểm sát 12/01/2025 07:00

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường có thêm 2 trợ lý, Trung tướng Thái Đại Ngọc và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Vũ Văn Đấu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị...

Tuần qua, từ ngày 6-1 đến 12-1, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an... đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự đảm trách các vị trí mới.

Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND Tối cao

Chủ tịch nước có các quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý nguyên Chủ tịch nước, làm Trợ lý ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao và Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng có quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao với ông Nguyễn Hoài Nam, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao và Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an.

Đồng thời, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao đối với ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND TP.HCM và ông Trần Hải Quân, Kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Thủ tướng có thêm Trợ lý

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Trung tướng Thái Đại Ngọc (trái) và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP phát

Bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Minh, Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác tại Văn phòng Chính phủ, giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Vĩnh Phúc

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong. Ảnh: CỔNG TTĐT VĨNH PHÚC

Ông Đặng Xuân Phong, 52 tuổi, quê ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế.

Trước đó, ông Đặng Xuân Phong từng đảm nhận nhiều chức vụ tại các cơ quan tỉnh Lào Cai, như Phó Giám đốc, Giám đốc Sở KH&ĐT; Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Chuẩn y nhân sự Quảng Nam

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phan Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Văn Bình, sinh năm 1981, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Chính sách công, Đại học ngành Công nghiệp và Công trình nông thôn, Đại học chính trị ngành Công tác tổ chức.

Quá trình công tác, ông Bình từng kinh qua các vị trí quan trọng, như Phó Phòng Tổ chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Công an Quảng Trị có tân giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Vũ Văn Đấu, 49 tuổi, quê ở Thái Bình; từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Giám đốc Công an Sóc Trăng làm Cục trưởng Cục nghiệp vụ

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, kể từ ngày 10-1-2025.

Đồng thời, giao Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10-1-2025 cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân sự mới Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đức, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, làm Chánh văn phòng Bộ GTVT, kiêm Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Trí Đức sinh năm 1970. Quá trình công tác ông kinh qua các vị trí tại Bộ GTVT như chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chánh văn phòng rồi Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp...