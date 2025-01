Không khí lạnh tăng cường, Miền Bắc lạnh tê tái, Hà Nội nền nhiệt thấp nhất 8 độ C 11/01/2025 18:32

(PLO)- Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Vùng núi có nhiệt độ xuống thấp từ 6-9 độ C, có nơi dưới 3 độ C, gây rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-13-1, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An sẽ trải qua trời rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 3 độ C. Trong khi đó, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 13-18 độ C. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào, gió mạnh cấp 3-4. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Mưa sẽ giảm dần và trời trở nên lạnh vào các khu vực miền Bắc và miền Trung, với gió đông bắc mạnh cấp 3-4, kèm theo mưa rào rải rác.