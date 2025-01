Thời tiết ngày 10-01: Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại; Trung Bộ hứng mưa rét kéo dài 10/01/2025 08:02

Thời tiết ngày 10-01, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C.