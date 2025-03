Nóng hôm nay: Trương Mỹ Lan sắp hầu toà phúc thẩm; Công an làm việc với người vác kiếm đứng giữa đường 06/03/2025 06:00

Nóng hôm nay: TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo khác. Phiên tòa diễn ra từ ngày 25-3 đến 21-4 do Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa, xét kháng cáo của 28 bị cáo và 42 bị hại.

Ngày 5-3, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập nam thanh niên vác kiếm đứng giữa đường, quay video đăng lên mạng xã hội với nội dung thách thức. Trước đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng phát hiện một tài khoản đăng tải video nam thanh niên cầm kiếm đứng giữa đường phố. Khi được bạn bè bình luận, nhắc là có nhiều công an, người này trả lời rằng nếu sợ thì đã không đăng tải. Video này đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.