Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt các tỉnh, TP 29/12/2024 06:30

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Cao Huy làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Tiến Trung giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn... là những nhân sự chủ chốt được điều động, bổ nhiệm trong tuần qua.

Tuần qua, từ ngày 23-12 đến 29-12, Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự đảm nhiệm các vị trí chủ chốt.

Bổ nhiệm lại Đại tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định bổ nhiệm lại Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31-12-2024.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm lại giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Ông được thăng quân hàm Đại tướng vào tháng 10-2024. Trước đó, ngày 31-12-2019, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm Đại tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy. Ảnh: VGP

Ông Cao Huy sinh năm 1968, quê ở Hải Dương. Ông Cao Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng cũng có quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tịnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp; quyết định có hiệu lực từ ngày 6-2-2025. Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Mai Lương Khôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-2-2025.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thay ông Nguyễn Duy Thăng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an 2 tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 1-1-2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1978, quê ở Hà Tĩnh. Ông là thạc sĩ, cử nhân Học viện An ninh nhân dân; cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, cử nhân Học viện hành chính Quốc gia.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từng kinh qua các vị trí Phó trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Cục An ninh kinh tế; Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê ở Quảng Bình; trình độ Thạc sỹ chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông Hà từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM; Phó Cục trưởng Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng Nai có tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định điều động ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành, đến công tác tại UBND tỉnh, để thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, điều động ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến công tác tại Huyện ủy Long Thành từ ngày 27-12; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Long Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Bình Dương đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt, ngày 27-12.

Cụ thể, điều động ông Lê Hồng Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Bí thư Thành ủy Bến Cát.

Điều động bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trao các quyết định và tặng hoa cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: PC

Điều động ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở KH&ĐT đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm ông Hà Văn Út, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giữ, chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Điều động, giới thiệu bà Nguyễn Thanh Loan, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Điều động, giới thiệu ông Hồ Phương Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bến Cát đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quyết định luân chuyển ông Bùi Đức Trung - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bến Cát.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hương và ông Nguyễn Việt Oanh. Ảnh: VGP

Nhân sự mới tỉnh Bắc Giang

Tại Hội nghị lần 23, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Hương giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; bầu ông Nguyễn Việt Oanh giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Hương (51 tuổi) là thạc sĩ luật, từng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND TP Bắc Giang.

Ông Nguyễn Việt Oanh (44 tuổi) là thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố, từng làm phó giám đốc Sở GTVT, phó bí thư thường trực Huyện ủy Lạng Giang, bí thư Huyện ủy Lục Ngạn.

Ông Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ảnh: VGP

Giám đốc Công an Hà Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tại Hội nghị lần thứ 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, tổ chức ngày 27-12, các đại biểu đã bầu ông Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hà Giang cũng đã bỏ phiếu, thống nhất giới thiệu ông Phan Huy Ngọc, đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Huy Ngọc sinh năm 1972, quê tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế.

Ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Thành (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: LÊ TRINH

Ông Nguyễn Thanh Nhàn làm Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Tại Kỳ họp 30, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lâm Minh Thành. Đồng thời, bầu ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

Các đại biểu cũng biểu quyết bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lâm Minh Thành (sinh năm 1972, quê ở TP Phú Quốc). Trước đó ông từng giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1977, quê ở huyện Tân Hiệp). Trước đó, ông Nhàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh.