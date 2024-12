Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất 28/12/2024 05:29

Thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, chiều 27-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục An ninh điều tra; Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng hai tập thể và ba cá nhân, trong đó có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đồng thời, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Văn phòng Bộ Công an và bốn cá nhân là Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng, Cục An ninh điều tra; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Lê Minh Hà, Thủ trưởng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng đó, trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng sáu cá nhân, gồm Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2024, Thủ tướng tặng 29 Cờ thi đua, trong đó có Công an TP.HCM; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 61 Cờ Bộ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Dịp này, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 13 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.