Bộ trưởng Lương Tam Quang: Công an Nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy 27/12/2024 20:58

Sau hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 27-12, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, trong bối cảnh thách thức đối với an ninh, trật tự gia tăng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các hội nghị và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đều thống nhất đánh giá, lực lượng Công an Nhân dân đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 cao hơn năm 2023.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CA

Đồng thời, cơ bản hoàn thành các mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII và các mục tiêu, yêu cầu mà Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 đã đề ra.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phân tích, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế và bốn nguy cơ, thách thức đặt ra đối với công tác công an trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng phải nhanh chóng đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh CA

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực: Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công an Nhân dân đi đầu gia tăng, đóng góp trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng. Bảo đảm Công an là lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; khẩn trương đề xuất ban hành Đề án về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỉ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc…

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025; giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung đấu tranh phòng, chống kéo giảm các loại tội phạm, xây dựng các xã, tiến tới các huyện, tỉnh không ma túy, không tội phạm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu… Tạo chuyển biến về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; củng cố môi trường trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, đồng thời tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an Nhân dân đến năm 2030”, nỗ lực cao nhất hoàn thành mục tiêu 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.