Bộ trưởng Lương Tam Quang: Nhận diện các mắt xích trọng yếu, xử lý nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia 26/12/2024 09:19

Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và trước thềm năm mới 2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội”.

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

1. Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng, đặt ra yêu cầu, áp lực ngày càng lớn hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Trong bối cảnh đó, lấy bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, kết quả nhiều mặt cao hơn năm 2023; "về đích" sớm nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là "điểm sáng" với hàng nghìn báo cáo chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, khai thác tối đa cơ hội, hóa giải kịp thời thách thức, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực nảy sinh từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đóng góp quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước.

An ninh quốc gia được giữ vững; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ, giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm, từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp mới, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều dự án, doanh nghiệp có vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; tham gia thẩm định hàng trăm dự án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm bảo đảm yêu cầu về ANTT.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Chủ động nhận diện, xác định các khâu, mắt xích trọng yếu, đột phá, điều tra làm rõ, xử lý nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo trực tuyến... gây bức xúc, bất an, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo quyết liệt, bài bản, xử lý nhiều "đại án", có tính lan tỏa rộng rãi; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở trong quản lý tài sản công, quản lý thị trường bất động sản, vàng, tài chính, bảo hiểm xã hội, giao thông, nông nghiệp, hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, an toàn.

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính. Tham mưu, xây dựng 08 luật và hàng trăm văn bản dưới luật, chủ động đề xuất cải cách tối đa thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý giải quyết nhiều vấn đề mới, "phù hợp với xu thế phát triển" như Luật Dữ liệu, Luật PCCC&CNCH, các Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, thi hành Luật Căn cước…

Tham mưu triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ các tiện ích công (sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký xe toàn trình, kiểm soát đăng ký xe, giấy phép lái xe, xử lý vi phạm tạm giữ giấy phép lái xe qua VNeID…), nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển, đồng thời góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Với việc tiên phong thực hiện chính sách an sinh xã hội, phối hợp huy động nguồn lực xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ giúp người dân an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự từ cơ sở, mà còn củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự góp phần thu hút, tranh thủ nhiều cơ hội, nguồn lực khoa học kỹ thuật phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an sau cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy đến nay cơ bản tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, thực sự là "điểm tựa", chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, nhất là trong gian khó, hiểm nguy.

2. Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, toàn lực lượng CAND thống nhất đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng vừa bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, vừa góp phần nắm bắt, thúc đẩy cơ hội cho phát triển, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu. Tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống; đồng thời tập trung nắm, tham mưu về cơ hội phát triển, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, về công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường đóng góp của Việt Nam với hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước; củng cố môi trường an ninh, an toàn, trật tự kỷ cương, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, không để phát sinh phức tạp mới về ANTT.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giữ vững bên trong, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện mà các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm có thể lợi dụng xâm phạm an ninh kinh tế. Bảo đảm an ninh công nhân, an ninh, trật tự các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và doanh nghiệp FDI.

Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ vững chắc lợi ích, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; đấu tranh vô hiệu hóa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, thực hiện mục tiêu xây dựng các xã, huyện, tỉnh an toàn giao thông, không tội phạm, không ma tuý. Tập trung điều tra các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước đi đôi với tham mưu khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, hạn chế nguyên nhân tham nhũng, lãng phí, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn để mọi cá nhân, doanh nghiệp phát triển bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Mở rộng, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác về an ninh, trật tự với các đối tác, bạn bè quốc tế, tăng cường tham gia giải quyết các vấn đề chung, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn, ổn định của khu vực, toàn cầu theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố vững chắc vành đai an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo thế và lực mới, thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội. Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt", lực lượng Công an sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Tham mưu đề xuất Bộ Chính trị phê duyệt chủ trương xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc; tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng, hiệp đồng, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, toàn lực lượng CAND nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp tích cực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.