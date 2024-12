Tổng số tài sản phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng, chức vụ là hơn 6,3 tỉ đồng 25/12/2024 19:12

Ngày 25-12, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ trì phiên họp thứ chín của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh này để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Theo báo cáo, trong năm 2024, có năm vụ án tham nhũng, vụ việc được đưa vào, đưa ra khỏi diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, trong đó đã giải quyết xong ba vụ, hai vụ đang giải quyết.

Trong năm nay, VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 19 vụ/25 bị can. Trong đó, số cũ 6 vụ/7 bị can, số mới 13 vụ/18 bị can, chuyển TAND hai cấp để truy tố 14 vụ/20 bị can.

TAND hai cấp đã thụ lý 14 vụ/19 bị cáo (trong đó thụ lý mới 10 vụ/15 bị cáo, cũ còn lại 4 vụ/4 bị cáo). Đã xét xử 13 vụ/17 bị cáo, còn lại 1 vụ/2 bị cáo chưa xét xử.

Đối với án tham nhũng, chức vụ, tổng số tài sản phải thu hồi là hơn 6,3 tỉ đồng. Đối với án kinh tế liên quan đến chức vụ và vụ án về trốn thuế, tổng tài sản phải thu hồi gần 58 tỉ đồng.

Tổng số tài sản phải thu hồi liên quan đến án tham nhũng, chức vụ là hơn 6,3 tỉ đồng. Ảnh: M.Văn

Theo ông Lê Ngọc Quang, Ban Chỉ đạo và các cơ quan thường trực cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương.

Kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội và địa phương. Đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.

Cũng theo ông Quang, cần phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn liền với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không được để ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần rà soát các quy chế, quy định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa, để thống nhất chung với quy định của Trung ương. Trong đó, cần chú ý triển khai ngay các công tác trọng tâm, đột phá về phòng, chống lãng phí, tạo khí thế mới, chuyển biến mạnh mẽ công tác này.